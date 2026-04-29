ANTARCTICA21 PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN ANUAL DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE OPERADORES TURÍSTICOS DE LA ANTÁRTICA (IAATO)

Antarctica21, empresa pionera de la Patagonia chilena especializada en expediciones de AeroCruceros y responsable de la creación del primer crucero híbrido‑eléctrico de América construido en Chile y equipado con sistema de propulsión Azipods, Magellan Discoverer, participó en la reunión anual de la Asociación Internacional de Operadores Turísticos de la Antártica (IAATO), que se desarrolló entre el 20 y el 23 de abril en Annapolis, Maryland, Estados Unidos.

La compañía magallánica estuvo representada por Verónica Peragallo, CEO; Nicolás Gildemeister, Executive Vice President Operations & Product; y Claudio Bobadilla, Fleet & Energy Efficiency Director, quienes participaron activamente en las sesiones de trabajo y encuentros con otros operadores y organizaciones del sector.

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Durante la reunión anual de IAATO, los miembros se enfocan en aspectos clave como la autorregulación de la industria, la seguridad operacional, la bioseguridad y la protección ambiental.





"La participación en instancias como esta es fundamental para seguir construyendo una visión compartida sobre el futuro del turismo antártico, basada en la colaboración, la responsabilidad y el respeto por uno de los ecosistemas más frágiles del planeta", sostuvo la CEO de Antarctica21, Verónica Peragallo.

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Las discusiones abarcan también temas relacionados con seguridad, protección del medio ambiente, cumplimiento del Sistema del Tratado Antártico y el análisis de datos de la temporada anterior, con el fin de mejorar continuamente los procedimientos y estándares de la actividad.

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La toma de decisiones constituye el eje central de la reunión anual de IAATO, la cual concluye cada año con la aprobación de nuevas políticas orientadas a respaldar su misión de promover viajes seguros y ambientalmente responsables a la Antártica, reforzando el compromiso de sus miembros con la conservación del Continente Blanco.

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Finalmente, los representantes de la compañía chilena concordaron en que la presencia de Antarctica21 en esta reunión permitió contribuir a la discusión técnica y estratégica desde la experiencia del modelo AeroCrucero, así como también para fortalecer la cooperación internacional y el compromiso con las mejores prácticas impulsadas por IAATO, consolidando su posición como un actor relevante en la promoción de un turismo antártico seguro y sostenible.

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La Asociación Internacional de Operadores Turísticos de la Antártida (IAATO) nació como una iniciativa voluntaria de los propios operadores, quienes decidieron unirse para acordar y aplicar los más altos estándares comunes en la operación, en línea con los principios del Sistema del Tratado Antártico, promoviendo un turismo seguro, ordenado y ambientalmente responsable en el Continente Blanco.