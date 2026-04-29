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29 de abril de 2026

ANTARCTICA21 PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN ANUAL DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE OPERADORES TURÍSTICOS DE LA ANTÁRTICA (IAATO)

El encuentro se desarrolló la semana recién pasada en la ciudad de Annapolis, ubicada en Maryland, Estados Unidos.

IAATO 4
Antarctica21, empresa pionera de la Patagonia chilena especializada en expediciones de AeroCruceros y responsable de la creación del primer crucero híbrido‑eléctrico de América construido en Chile y equipado con sistema de propulsión Azipods, Magellan Discoverer, participó en la reunión anual de la Asociación Internacional de Operadores Turísticos de la Antártica (IAATO), que se desarrolló entre el 20 y el 23 de abril en Annapolis, Maryland, Estados Unidos.
La compañía magallánica estuvo representada por Verónica Peragallo, CEO; Nicolás Gildemeister, Executive Vice President Operations & Product; y Claudio Bobadilla, Fleet & Energy Efficiency Director, quienes participaron activamente en las sesiones de trabajo y encuentros con otros operadores y organizaciones del sector.

Durante la reunión anual de IAATO, los miembros se enfocan en aspectos clave como la autorregulación de la industria, la seguridad operacional, la bioseguridad y la protección ambiental.

"La participación en instancias como esta es fundamental para seguir construyendo una visión compartida sobre el futuro del turismo antártico, basada en la colaboración, la responsabilidad y el respeto por uno de los ecosistemas más frágiles del planeta", sostuvo la CEO de Antarctica21, Verónica Peragallo.

Las discusiones abarcan también temas relacionados con seguridad, protección del medio ambiente, cumplimiento del Sistema del Tratado Antártico y el análisis de datos de la temporada anterior, con el fin de mejorar continuamente los procedimientos y estándares de la actividad.

La toma de decisiones constituye el eje central de la reunión anual de IAATO, la cual concluye cada año con la aprobación de nuevas políticas orientadas a respaldar su misión de promover viajes seguros y ambientalmente responsables a la Antártica, reforzando el compromiso de sus miembros con la conservación del Continente Blanco.

Finalmente, los representantes de la compañía chilena concordaron en que la presencia de Antarctica21 en esta reunión permitió contribuir a la discusión técnica y estratégica desde la experiencia del modelo AeroCrucero, así como también para fortalecer la cooperación internacional y el compromiso con las mejores prácticas impulsadas por IAATO, consolidando su posición como un actor relevante en la promoción de un turismo antártico seguro y sostenible.

La Asociación Internacional de Operadores Turísticos de la Antártida (IAATO) nació como una iniciativa voluntaria de los propios operadores, quienes decidieron unirse para acordar y aplicar los más altos estándares comunes en la operación, en línea con los principios del Sistema del Tratado Antártico, promoviendo un turismo seguro, ordenado y ambientalmente responsable en el Continente Blanco.
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