Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA DIA DEL PAPA
AGUAS MAG FONDO CONCURS
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

10 de junio de 2026

DESDE EL EXTREMO AUSTRAL COMIENZA EL VIAJE HACIA EL CENTENARIO: MAGALLANES RECIBE LA CÁPSULA DEL TIEMPO DE CARABINEROS DE CHILE

La actividad busca relevar la importancia de preservar la memoria institucional y reconocer el legado construido por miles de hombres y mujeres que, a lo largo de casi un siglo, han servido a Chile desde los más diversos rincones del territorio nacional.

capsulacarabinerospuq

Con una solemne y significativa ceremonia realizada en las letras de Punta Arenas, la Zona de Carabineros de Magallanes y la Antártica Chilena, encabeza por el General Marco Alvarado Díaz, recepcionó la Cápsula del Tiempo, la cual recorrerá las distintas unidades, especialidades y destacamentos de la región, marcando simbólicamente el inicio de las actividades conmemorativas rumbo al centenario de la institución.



La iniciativa forma parte de un proyecto nacional, el cual busca unir la historia, el presente y el futuro de Carabineros de Chile, ya que de manera simultánea, una segunda cápsula comenzó su recorrido desde la ciudad de Arica, permitiendo que desde los extremos norte y sur del país se inicie un viaje cargado de simbolismo, memoria y sentido de pertenencia.


Durante los próximos meses, la Cápsula del Tiempo visitará cuarteles, tenencias, retenes y destacamentos de la región de Magallanes y la Antártica Chilena, permitiendo que cada unidad aporte testimonios, recuerdos y elementos representativos de su realidad, dejando constancia de una época que será conocida por las futuras generaciones.



La actividad busca relevar la importancia de preservar la memoria institucional y reconocer el legado construido por miles de hombres y mujeres que, a lo largo de casi un siglo, han servido a Chile desde los más diversos rincones del territorio nacional. En Magallanes, ese compromiso adquiere un significado especial, considerando la historia de quienes enfrentaron las difíciles condiciones geográficas y climáticas del extremo austral para llevar seguridad, protección y apoyo a las comunidades.



La Cápsula del Tiempo representa un puente entre generaciones, donde convergen las experiencias de quienes forjaron la institución, el trabajo diario de quienes hoy visten el verde uniforme y la visión de quienes continuarán desarrollando esta noble misión en los años venideros. Se trata de un espacio destinado a resguardar no solo objetos y documentos, sino que también los valores, tradiciones y principios que han dado vida a Carabineros de Chile desde su creación.



El recorrido que hoy comienza desde Magallanes busca fortalecer el sentido de identidad institucional recordar que la historia se construye diariamente, a través del servicio silencioso, profesional y comprometido que realizan los Carabineros en cada unidad del país. Asimismo, constituye una invitación a reflexionar sobre el camino recorrido y sobre los desafíos que acompañarán a la institución durante su segundo siglo de existencia.



El Jefe de la Zona Magallanes y la Antártica Chilena, General Marco Alvarado Díaz comentó: “Con esta ceremonia, damos inicio al recorrido de la Cápsula del tiempo 2026 / 2027, la cual está enfocada en el centenario de Carabineros de Chile, en este lugar tan simbólico, no solo para Punta Arenas, sino que para la región de Magallanes y la Antártica Chilena, con las letras de la ciudad y el estrecho de Magallanes en el fondo. Con esto, queremos mostrarles a la comunidad la Cápsula del Tiempo, la cual estará recorriendo los distintos destacamentos de la región, desde Puerto Toro hasta Puerto Edén, con esto buscamos depositar en ella algunos recuerdos de la función policial en estas lejanas tierras australes, porque creemos que es muy importante el pasado, es fundamental el presente, pero más relevante aún es el futuro”.

puntopenal

PUNTO PENAL CHILE PREPARA COBERTURA MUNDIALISTA Y REAFIRMA SU COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN DEPORTIVA RESPONSABLE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

TRAS DECISIÓN DE PODUJE: CLUB HÍPICO DE PUNTA ARENAS EXIGE INDEMNIZACIÓN POR FALLIDA EXPROPIACIÓN

Leer Más

Según la demanda, la compañía sostiene que no buscan abordar si fue legal la expropiación o el desestimiento, sino las “consecuencias patrimoniales” de esto último.

Según la demanda, la compañía sostiene que no buscan abordar si fue legal la expropiación o el desestimiento, sino las “consecuencias patrimoniales” de esto último.

club-hipico-de-punta-arenas-750x400
nuestrospodcast
allanamientogendermiapuq

GENDARMERÍA REFUERZA SEGURIDAD EN EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE PUNTA ARENAS CON OPERATIVO DE REGISTRO Y ALLANAMIENTO

ARCA DIA DEL PAPA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
capsulacarabinerospuq

DESDE EL EXTREMO AUSTRAL COMIENZA EL VIAJE HACIA EL CENTENARIO: MAGALLANES RECIBE LA CÁPSULA DEL TIEMPO DE CARABINEROS DE CHILE

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA DIA DEL PAPA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
Vínculos 2

PROGRAMA VÍNCULOS REALIZA MALÓN EN PORVENIR PARA FORTALECER REDES DE APOYO ENTRE PERSONAS MAYORES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
casino
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Polar en el deporte Carlos y Mario

HISTÓRICOS REFERENTES DEL BÁSQUETBOL Y VOLEIBOL DE MAGALLANES RECORDARON EL VALOR DEL DEPORTE FORMATIVO EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250