DESDE EL EXTREMO AUSTRAL COMIENZA EL VIAJE HACIA EL CENTENARIO: MAGALLANES RECIBE LA CÁPSULA DEL TIEMPO DE CARABINEROS DE CHILE

Con una solemne y significativa ceremonia realizada en las letras de Punta Arenas, la Zona de Carabineros de Magallanes y la Antártica Chilena, encabeza por el General Marco Alvarado Díaz, recepcionó la Cápsula del Tiempo, la cual recorrerá las distintas unidades, especialidades y destacamentos de la región, marcando simbólicamente el inicio de las actividades conmemorativas rumbo al centenario de la institución.





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La iniciativa forma parte de un proyecto nacional, el cual busca unir la historia, el presente y el futuro de Carabineros de Chile, ya que de manera simultánea, una segunda cápsula comenzó su recorrido desde la ciudad de Arica, permitiendo que desde los extremos norte y sur del país se inicie un viaje cargado de simbolismo, memoria y sentido de pertenencia.

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Durante los próximos meses, la Cápsula del Tiempo visitará cuarteles, tenencias, retenes y destacamentos de la región de Magallanes y la Antártica Chilena, permitiendo que cada unidad aporte testimonios, recuerdos y elementos representativos de su realidad, dejando constancia de una época que será conocida por las futuras generaciones.







La actividad busca relevar la importancia de preservar la memoria institucional y reconocer el legado construido por miles de hombres y mujeres que, a lo largo de casi un siglo, han servido a Chile desde los más diversos rincones del territorio nacional. En Magallanes, ese compromiso adquiere un significado especial, considerando la historia de quienes enfrentaron las difíciles condiciones geográficas y climáticas del extremo austral para llevar seguridad, protección y apoyo a las comunidades.







La Cápsula del Tiempo representa un puente entre generaciones, donde convergen las experiencias de quienes forjaron la institución, el trabajo diario de quienes hoy visten el verde uniforme y la visión de quienes continuarán desarrollando esta noble misión en los años venideros. Se trata de un espacio destinado a resguardar no solo objetos y documentos, sino que también los valores, tradiciones y principios que han dado vida a Carabineros de Chile desde su creación.







El recorrido que hoy comienza desde Magallanes busca fortalecer el sentido de identidad institucional recordar que la historia se construye diariamente, a través del servicio silencioso, profesional y comprometido que realizan los Carabineros en cada unidad del país. Asimismo, constituye una invitación a reflexionar sobre el camino recorrido y sobre los desafíos que acompañarán a la institución durante su segundo siglo de existencia.







El Jefe de la Zona Magallanes y la Antártica Chilena, General Marco Alvarado Díaz comentó: “Con esta ceremonia, damos inicio al recorrido de la Cápsula del tiempo 2026 / 2027, la cual está enfocada en el centenario de Carabineros de Chile, en este lugar tan simbólico, no solo para Punta Arenas, sino que para la región de Magallanes y la Antártica Chilena, con las letras de la ciudad y el estrecho de Magallanes en el fondo. Con esto, queremos mostrarles a la comunidad la Cápsula del Tiempo, la cual estará recorriendo los distintos destacamentos de la región, desde Puerto Toro hasta Puerto Edén, con esto buscamos depositar en ella algunos recuerdos de la función policial en estas lejanas tierras australes, porque creemos que es muy importante el pasado, es fundamental el presente, pero más relevante aún es el futuro”.

