TRABAJADORES A HONORARIOS CONOCIERON BENEFICIOS Y COBERTURA DEL SEGURO DE ACCIDENTES LABORALES EN CAPACITACIÓN DEL ISL

​Con el propósito de fortalecer una cultura preventiva y promover el conocimiento sobre la seguridad y salud en el trabajo, el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) Magallanes realizó una jornada de capacitación dirigida a más de 20 trabajadores y trabajadoras a honorarios que se desempeñan en los programas de Cuentas Complementarias del Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud Magallanes.



La actividad respondió a una necesidad detectada por el propio Departamento de Salud Mental, que cuenta con una profesional dedicada exclusivamente a materias de seguridad y salud ocupacional, quien identificó la importancia de reforzar entre los trabajadores independientes el conocimiento sobre sus derechos, deberes y obligaciones en prevención de riesgos, considerando el rol que cumplen en los distintos programas de intervención, rehabilitación y reinserción.

Durante la jornada, profesionales del Instituto de Seguridad Laboral abordaron la incorporación de las y los trabajadores a honorarios al Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, establecido en la Ley N°16.744, explicando la cobertura médica y económica a la que acceden tras la cotización obligatoria realizada mediante la Operación Renta, además de los canales de atención y herramientas preventivas disponibles para este grupo de trabajadores.



El seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas, destacó que este tipo de iniciativas permiten acercar la seguridad social a quienes muchas veces desconocen la protección que hoy les entrega la legislación.

"Uno de nuestros desafíos como Ministerio del Trabajo es que las y los trabajadores conozcan y ejerzan sus derechos. Hoy quienes trabajan a honorarios cuentan con la protección del Seguro de la Ley N°16.744 frente a accidentes del trabajo, de trayecto y enfermedades profesionales, por lo que es muy importante generar instancias como esta, que entregan información clara y promueven una cultura de prevención que beneficia tanto a las personas como a sus equipos de trabajo", subrayó la autoridad.



Por su parte, el jefe del Área de Prevención de Riesgos del ISL Magallanes, Rubén Ojeda, explicó que la capacitación buscó entregar herramientas concretas para el desempeño seguro de las funciones laborales.



"Sabemos que muchas personas que trabajan a honorarios aún tienen dudas respecto de la cobertura del seguro y de cómo actuar frente a un accidente laboral. Por eso estas jornadas son tan importantes: permiten aclarar esas inquietudes, fortalecer el autocuidado y entregar herramientas que contribuyen a prevenir accidentes y enfermedades profesionales", señaló.



Uno de los asistentes a la capacitación, Andrés Mora, profesor de Educación Física y trabajador a honorarios de uno de los programas del Servicio de Salud Magallanes, valoró la instancia por la utilidad de los contenidos abordados.

"Fue una capacitación muy completa y cercana. Pudimos resolver muchas dudas sobre la cobertura del seguro y conocer procedimientos que la mayoría desconocíamos. Como trabajadores a honorarios, contar con esta información nos entrega mayor tranquilidad y nos ayuda a desempeñar nuestro trabajo de forma más segura", afirmó.



La actividad forma parte de la campaña "Seguridad y salud laboral para las y los trabajadores a honorarios", impulsada por el Instituto de Seguridad Laboral, cuyo objetivo es promover el conocimiento de los derechos asociados al Seguro de la Ley N°16.744 y fortalecer la prevención de riesgos entre quienes desarrollan labores bajo esta modalidad contractual.

