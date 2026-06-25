ISL MAGALLANES FORTALECE DIFUSIÓN DEL SEGURO ESCOLAR CON CHARLAS DIRIGIDAS A COMUNIDADES EDUCATIVAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

​Con el objetivo de acercar información clave sobre derechos y protección social a la comunidad, el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) de Magallanes ha intensificado durante las últimas semanas sus acciones de difusión del Seguro Escolar, realizando charlas informativas en establecimientos educacionales, jardines infantiles y servicios públicos de la región.

Las jornadas han sido encabezadas por el jefe de Prevención de Riesgos del ISL Magallanes, Rubén Ojeda, quien ha entregado orientación respecto de la cobertura, funcionamiento, requisitos y mecanismos de activación de este importante beneficio estatal, dirigido a estudiantes de los diferentes niveles educacionales hasta la práctica profesional.



Entre las actividades desarrolladas recientemente destaca una capacitación realizada a funcionarias y funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, mientras que este viernes se efectuará una nueva jornada en el Hospital Clínico de Magallanes, dirigida a funcionariado del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes.



El Seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas, valoró el trabajo que está realizando el Instituto de Seguridad Laboral para acercar esta información a distintos sectores de la comunidad.



"El Seguro Escolar es una herramienta fundamental de protección para miles de estudiantes de nuestra región y del país. Por ello, es muy importante que madres, padres, apoderados, tutores y también quienes trabajan en establecimientos educacionales conozcan sus alcances, sepan cómo activarlo y comprendan los beneficios que entrega ante una eventual emergencia. Como Gobierno estamos comprometidos con acercar estos derechos a la ciudadanía y garantizar que la información llegue de manera oportuna a quienes la necesitan", señaló la autoridad.



Por su parte, la directora regional (s) del Instituto de Seguridad Laboral, Catherine Rojas, destacó el despliegue que el servicio ha desarrollado para fortalecer el conocimiento de este beneficio.



"Como ISL hemos asumido la tarea de difundir activamente el Seguro Escolar en distintos espacios de la región, porque sabemos que existe interés y también muchas dudas respecto de su funcionamiento. Nuestro propósito es que la comunidad y las familias conozcan este derecho, sepan cuándo corresponde utilizarlo y cuáles son los procedimientos para acceder a sus prestaciones. La prevención también pasa por estar informados", indicó.



Durante las exposiciones se aborda el alcance de la cobertura del Seguro Escolar, que protege a estudiantes frente a accidentes sufridos durante sus estudios o en el trayecto directo de ida o regreso entre el establecimiento educacional y su hogar, contemplando prestaciones médicas y económicas cuando corresponde.



Una de las participantes de la jornada realizada en dependencias del Ministerio de Obras Públicas, Mariana Becerra, directora de Contabilidad y Finanzas del Mop Magallanes, valoró la instancia de capacitación.



"Fue una charla muy clara y útil, porque yo tengo dos hijos, uno que aún está en el colegio y mi hija mayor está en la universidad y desconocía que este seguro también cubre hasta la etapa universitaria. También aclaró toda la cobertura: insumos médicos, ortopedia, lo que me pareció muy importante, porque uno cree que es sólo la consulta de inicio y quedó muy claro que el beneficio cubre hasta que el niño está totalmente recuperado. Muchas veces creemos conocer el Seguro Escolar, pero existen aspectos importantes que desconocemos. Contar con esta información nos permite orientar mejor a nuestras familias y también compartir estos conocimientos con otras personas que puedan necesitarlo", comentó.



Desde el Instituto de Seguridad Laboral hicieron un llamado a las familias, equipos educativos y comunidades escolares a informarse sobre este beneficio, considerando que una adecuada comprensión de sus alcances permite una activación más rápida y efectiva en caso de accidentes, contribuyendo a resguardar la salud y seguridad de niñas, niños y jóvenes de la región. Por lo mismo, la invitación es a revisar el sitio web www.isl.gob.cl/seguro-escolar-isl/, donde se aloja toda la información sobre este beneficio y preguntas frecuentes que son útiles para dar orientación a las familias.

