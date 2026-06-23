ISL MAGALLANES LANZA CAMPAÑA “BAJO CERO” PARA PROTECCIÓN DE TRABAJADORES EN ÉPOCA INVERNAL

​Con una visita a las dependencias de Magallanes Cargo, el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) Magallanes dio inicio regional a la campaña preventiva “Bajo Cero”, iniciativa que busca proteger la salud y seguridad de las y los trabajadores que desarrollan sus labores expuestos a bajas temperaturas, viento, humedad y otras condiciones climáticas propias del invierno austral.



La actividad contempló la entrega de kits con elementos de protección personal y material informativo a trabajadores de la empresa, reforzando las principales recomendaciones para prevenir accidentes del trabajo y enfermedades profesionales asociadas a la exposición al frío. Durante el último mes, el equipo regional del ISL visitó alrededor de 15 empresas adheridas en la región, desarrollando acciones similares de difusión y prevención. Entre ellas, se cuentan empresas constructoras, de retail, , de servicios, de logística y transporte, entre otras.



La campaña “Bajo Cero” está orientada especialmente a personas que realizan labores al aire libre o en espacios no climatizados, donde las temperaturas iguales o inferiores a los 10 grados Celsius, sumadas al viento, la lluvia o la escarcha, pueden generar riesgos como estrés térmico, hipotermia, congelamiento y accidentes por superficies resbaladizas. Entre los sectores más expuestos se encuentran el transporte, la logística, la construcción, los servicios básicos y las actividades productivas desarrolladas en exteriores.



El seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas, destacó la importancia de fortalecer la cultura preventiva durante los meses más complejos del año.



“En una región como Magallanes, donde las condiciones climáticas pueden ser particularmente exigentes, la prevención es fundamental para resguardar la vida y la salud de las y los trabajadores. A través de la campaña ‘Bajo Cero’, estamos acercando información, capacitación y elementos de protección a distintos sectores productivos, promoviendo que empleadores y trabajadores adopten medidas concretas para enfrentar de manera segura la temporada invernal”, señaló la autoridad.



Por su parte, la directora regional (s) del ISL Magallanes, Catherine Rojas, explicó que la iniciativa busca generar conciencia sobre los riesgos asociados a la exposición al frío y entregar herramientas prácticas para mitigarlos.

“Esta campaña forma parte del trabajo permanente que desarrolla el ISL en materia preventiva. Nuestro objetivo es que las y los trabajadores conozcan los riesgos a los que pueden verse expuestos durante el invierno y adopten medidas simples, pero efectivas, como el uso adecuado de ropa por capas, la protección de extremidades, la realización de pausas en lugares calefaccionados y el reconocimiento oportuno de síntomas asociados a la hipotermia”, indicó.



Desde la empresa visitada, el gerente de Magallanes Cargo, Mario Oyarzo, valoró la actividad y el apoyo brindado por el Instituto de Seguridad Laboral.



“En estos cinco años que llevamos como empresa, el ISL nos ha acompañado todo este período. Hoy nos hicieron entrega de varios elementos de seguridad, sobre todo ahora que está iniciando el invierno, siempre son necesarias todas estas recomendaciones que nos hace el ISL y que nuestros trabajadores cuenten con las herramientas y conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones de manera segura”, expresó.



“Agradecemos esta visita del ISL y el desarrollo de una campaña que aborda una realidad cotidiana para quienes trabajamos en el transporte y la logística en Magallanes, donde las condiciones climáticas forman parte de nuestro trabajo diario”, agregó el gerente.



La campaña “Bajo Cero” considera además la difusión de recomendaciones preventivas relacionadas con el uso de vestuario adecuado, alimentación e hidratación, planificación de tareas, conducción segura en invierno y capacitación sobre riesgos derivados de la exposición ocupacional al frío, contribuyendo a fortalecer entornos laborales más seguros durante toda la temporada invernal.

