SIETE AÑOS DE CÁRCEL A HOMBRE QUE RECIBIÓ 25 KILOS DE DROGA POR ENCOMIENDA EN PUNTA ARENAS

Un hombre fue condenado a siete años y medio de cárcel tras recibir una encomienda con 25 kilos de droga en Punta Arenas, región de Magallanes.

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas condenó al sujeto por el delito de tráfico de drogas.

El acusado fue detenido el 12 de mayo de este año, luego de retirar dos cajas desde una sucursal de FedEx ubicada en avenida Enrique Abello.

Su captura se concretó tras una fiscalización del OS-7 de Carabineros, cuyos canes detectaron la presencia de diversas drogas en la encomienda.

En total se incautaron 9,9 kilos de clorhidrato de cocaína, 9,9 kilos de marihuana y 5,3 kilos de cafeína, sustancia utilizada para abultar la sustancia.

Si bien la Fiscalía solicitó inicialmente una pena de 15 años de presidio y una multa de 400 UTM, en el marco de un procedimiento abreviado ambas partes acordaron rebajar la sanción.

Tras la sentencia, la fiscal Katerina Aranis explicó que se solicitó “una pena de 7 años y medio de presidio mayor en su grado mínimo”, la que deberá cumplirse de manera efectiva.

Asimismo, la multa fue reducida a 40 UTM, considerando el tiempo que el condenado permaneció en prisión preventiva, otorgando un plazo de un año para el pago.

Fuente: biobiochile.cl

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