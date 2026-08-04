[VIDEO] 2.500 OVEJAS CRUZARON MAGALLANES CON LAS TORRES DEL PAINE COMO TELÓN DE FONDO

Una postal propia de la vida rural magallánica fue registrada la semana pasada en Estancia Cerro Guido, donde cerca de 2.500 ovejas cruzaron parte de la Región de Magallanes con las Torres del Paine como telón de fondo.

Las imágenes muestran el desplazamiento del piño en medio de un paisaje invernal extremo, con temperaturas que alcanzaron los -14 °C, reflejando las condiciones propias del territorio y el trabajo ganadero que forma parte de la identidad histórica de la Patagonia.

El registro combina la presencia de la ganadería ovina, uno de los sellos productivos y culturales de Magallanes, con uno de los paisajes más reconocidos del país: el macizo Paine, que aparece como escenario natural de la travesía.

La escena, captada en Estancia Cerro Guido, destaca no solo por su dimensión visual, sino también por representar una actividad profundamente ligada a la vida de campo, al esfuerzo de quienes trabajan en zonas extremas y a la historia rural de la región.