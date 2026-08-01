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1 de agosto de 2026

PDI DETIENE EN PUERTO AYSÉN A PRÓFUGO DE LA JUSTICIA POR ESTUPRO Y ABUSO SEXUAL REITERADO INVESTIGADO EN PUNTA ARENAS

​El imputado, quien mantenía una orden de detención vigente emanada del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, fue ubicado en Puerto Aysén tras permanecer más de un mes prófugo. La investigación se originó a partir de una denuncia presentada en 2024.

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La Policía de Investigaciones de Chile detuvo en Puerto Aysén a un hombre adulto, de nacionalidad chilena, que era requerido por la justicia por los delitos de estupro y abuso sexual reiterado. La orden de detención había sido emitida por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas y su captura fue concretada por la PDI Aysén, en coordinación con la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (BRISEX) de Punta Arenas y el Ministerio Público.

Según informó la institución, la investigación comenzó tras una denuncia presentada en 2024 por el padre de la víctima ante la PDI de Punta Arenas. A partir de las diligencias realizadas por detectives de la BRISEX y la Fiscalía, se logró establecer la dinámica de los hechos. En junio de este año, el imputado fue formalizado vía telemática por ambos delitos, tras lo cual permaneció prófugo, ocultándose en la Región de Aysén.

La jefa de la BRISEX Punta Arenas, subprefecta Jessica Jerez, explicó que, de acuerdo con la investigación, el imputado conoció a la víctima, una adolescente de 14 años, en un taller de música impartido en un establecimiento educacional de Punta Arenas, donde se desempeñaba como profesor. Agregó que, tras ganarse la confianza de la menor, la habría agredido sexualmente en reiteradas ocasiones.

Luego de su detención, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Puerto Aysén durante este sábado para la correspondiente audiencia de control de detención.


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David Toledo
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