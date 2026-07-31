DETIENEN A PAREJA POR INGRESO DE HACHÍS CAMUFLADO COMO ’CREMA DE MIEL’ EN ENCOMIENDA A PUNTA ARENAS

Un operativo desarrollado por la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Punta Arenas permitió la detención y formalización de una pareja por el delito de microtráfico. El procedimiento detectó la internación de sustancias ilícitas mediante envíos postales provenientes de la Región Metropolitana.

La investigación se inició en una empresa de transportes de la capital regional, donde el perro adiestrado ‘Haru’ alertó sobre la presencia de droga en tres paquetes.

Con autorización judicial, la policía incautó 63 cartuchos que contenían resina concentrada de cannabis (THC), avaluados en más de $1,5 millones. La sustancia era comercializada en redes sociales bajo el rótulo falso de “crema de miel”.

Pareja detenida por hachís camuflada como encomienda

Mediante agentes encubiertos y entregas controladas, los detectives identificaron a los receptores de la carga. La mujer fue aprehendida al retirar la encomienda, mientras que su pareja se presentó de forma voluntaria en el cuartel policial tras enterarse del procedimiento.

En la audiencia de formalización, la Fiscalía comunicó los cargos por tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

El fiscal Felipe Aguirre sostuvo que “los antecedentes dan cuenta de la existencia del delito y de la participación de ambas personas en el traslado e internación de esta sustancia”.

Por su parte, la defensa de uno de los imputados aceptó las precautorias fijadas.

El defensor penal público José Cubillos explicó que “cuando existen antecedentes que dan cuenta de la comisión del ilícito o reconocimiento por parte de los representados, buscamos resguardar garantías fundamentales; las medidas resultaban idóneas y proporcionales”.

El Juzgado de Garantía decretó para ambos el arresto domiciliario nocturno y el arraigo regional, fijando un plazo de investigación de 90 días.

Fuente: biobiochile.cl