SOL DOMÍNGUEZ REPASÓ SU TRAYECTORIA, DEFENDIÓ LA CREACIÓN MUSICAL Y LLAMÓ A PRESERVAR LA ESENCIA DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA

La cantante, autora y compositora Sol Domínguez fue la invitada de esta mañana al programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, donde realizó un recorrido por su carrera artística, habló sobre su disco Resiliencia, compartió detalles de su proceso creativo y manifestó su preocupación por el creciente uso de la inteligencia artificial en la producción musical.

La conversación comenzó con la difusión de una de las canciones disponibles en su canal de YouTube, oportunidad en que la artista explicó el origen de uno de los temas incluidos en el álbum.

Domínguez recordó que la producción del disco fue posible gracias a un proyecto Fondart y destacó especialmente el trabajo realizado junto al productor Nicolás Arce en Santiago, a quien atribuyó una comprensión profunda de su forma de componer.

"Fui a grabar a Santiago con un muy buen productor que es Nicolás Arce. Y, que creo que una de las personas con las cuales he grabado mi vida. Que ha podido sentir comprender mi manera de interpretar, no solo de cantar las canciones, también es un muy buen arreglador."

Uno de los momentos más significativos de la grabación fue compartir estudio con su hija, América Paz, experiencia que describió como profundamente emotiva.

"Grabé con mi hija América Paz. Que por primera vez hicimos un dueto. Entonces además de que ella puso todos los bajos y los coros, eso también fue un momento muy íntimo, muy hermoso."

"Lo mío ha ido lento pero seguro"

Durante la entrevista, la cantautora reconoció que adaptarse a las plataformas digitales ha sido un proceso complejo, especialmente considerando los cambios tecnológicos que vive actualmente la industria musical.

"Me di cuenta que ahora, por ejemplo, en realidad para tener una producción se requiere una fortuna que tienes que invertir mucho. Para poder dar a conocer tu producto. Porque igual es un producto de mercado como cualquier otro, así que por eso lo mío ha ido lento pero seguro."

Si bien admitió que el mundo digital no es precisamente su espacio de mayor comodidad, afirmó que su foco continúa estando en la creación artística.

Asimismo, explicó cómo nacen muchas de sus composiciones, señalando que la inspiración suele aparecer de manera inesperada.

"Es difícil ser compositor, no es fácil, pues no te llega la inspiración de la noche a la mañana, te llega por cierta circunstancia, a mí me ocurre que de repente despierto y algo me llama a ganar papel. Y escribo ya para que no se vaya ese contenido."

La artista también reveló que desde hace años trabaja en sus memorias, proyecto que aún no consigue financiamiento.

"Aprovecho de contarte que yo estoy hace tiempo escribiendo mis memorias. Las he postulado, no han quedado, así que llamo a un mecenas urgentemente porque yo quiero dejar ese testimonio para las nuevas generaciones."

Defensa de la creación humana frente a la inteligencia artificial

Uno de los temas centrales de la conversación fue el avance de la inteligencia artificial y su impacto en la música.

Aunque reconoció que estas herramientas pueden aportar al desarrollo científico y cultural, sostuvo que no deberían reemplazar el trabajo creativo de los artistas.

"Yo creo que la IA puede ser muy interesante para descubrir muchas cosas en la ciencia y incluyendo obviamente lo musical, lo cultural, todo lo que tú quieras, pero también encuentro que no es tan bueno que tú aprietes un dedo y te salga un tema automáticamente."

En esa línea, manifestó su preocupación por la pérdida de espacios laborales para músicos e intérpretes.

"Está avanzando mucho la IA, también está arrebatando el trabajo de ejercer. Yo voy a hablar por nosotros, los músicos, los artistas. De ejercer y de trabajar y poder vivir de este trabajo."

También cuestionó la utilización de pistas completamente pregrabadas en competencias musicales.

"Yo no estoy de acuerdo de que tú mandes un tema a un festival y sea casi todo grabado y tú con tu voz y nadie toca y nadie interpreta y como que se pierde el alma de la interpretación, el contenido. El trabajo por sobre todas las cosas."

Influencias musicales y la vigencia de Violeta Parra

En otro momento de la entrevista, Sol Domínguez recordó las influencias musicales que marcaron su formación artística, desde el rock progresivo internacional hasta el folclore chileno.

Destacó especialmente la figura de Violeta Parra, a quien definió como uno de sus principales referentes creativos.

"Para mí mi referente es Violeta rockera. De hecho, grabé un tema, una obra de ella en rock progresivo metal... que se llama El Gavilán."

Asimismo, evocó la época en que los discos eran una experiencia colectiva, donde escuchar un álbum completo implicaba detenerse a apreciar tanto la música como el arte de sus carátulas.

Su mirada sobre el Festival Folclórico en la Patagonia

Al cierre del programa, la cantante entregó su visión respecto al Festival Folclórico en la Patagonia, destacando la importancia de mantener el intercambio cultural entre Chile y Argentina.

"Lo importante para mí es que se mantenga esa solidaridad que hay entre Chile y Argentina, ese intercambio cultural... y que la esencia del folclore siga estando presente."

Además, planteó la necesidad de incorporar con mayor fuerza la opinión de la comunidad magallánica en la organización del certamen.

"Me encantaría que se hiciera, por ejemplo, una entrevista, una buena cantidad de gente que les pregunten qué les gustaría tener aquí... que integraran a la sociedad magallánica en general y les pregunten también qué les gustaría, cómo lo ven."

Finalmente, expresó su deseo de que el evento continúe fortaleciendo su prestigio con jurados de alto nivel y manteniendo la autenticidad de las interpretaciones.

"Ojalá los jurados sean idóneos, que no haya tanto IA y que sea lo más humanamente posible e internacionalmente posible, porque hoy en día mucha gente está buscando lo más natural que haya y que se pueda escuchar también."







