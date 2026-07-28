PATAGONIA BLEND IMPULSA UNA EXPERIENCIA CON IDENTIDAD REGIONAL A TRAVÉS DEL CAFÉ, EL TÉ Y LA INNOVACIÓN

La consolidación de una cultura del café de especialidad en Magallanes, el valor de la identidad territorial y el crecimiento sostenido de Patagonia Blend fueron parte de los temas abordados esta mañana por el barista SCA y Category Manager de Café de Patagonia Blend, Carlos Figueroa, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, Figueroa realizó un balance de la evolución de la empresa, destacando que el crecimiento ha sido fruto de un trabajo constante que muchas veces solo se dimensiona al observar el camino recorrido.







"Cuando estamos inmersos en el día a día, muchas veces no nos damos cuenta de los avances, pero la verdad es que a veces tenemos que escuchar personas que vienen de afuera y nos dicen, oye, ustedes han generado varios hitos bien. Dentro de esos hitos importantes, como bien mencionabas tú, somos la tostaduría de cafés especiales más austral de Chile y también nos convertimos por primera vez en la tostaduría de cafés especiales a nivel nacional que exportaba café."



El especialista explicó que uno de los principales cambios impulsados por Patagonia Blend ha sido contribuir a modificar los hábitos de consumo en la región, promoviendo el café de especialidad y dejando atrás preparaciones más tradicionales.







"Hace 10 años atrás muchas personas se deben acordar de que tomaba mucho el capuchino con crema chantilly. Hoy día eso ha ido cambiando. Nosotros desde nuestra visión en las máquinas automáticas cambiamos el paradigma del capuchino con crema chantilly y solamente trabajábamos con leche, donde tú probabas un café bien preparado."



Asimismo, destacó otro de los hitos alcanzados por la empresa.







"Somos el primer operador de cafés o de máquinas automáticas que trabaja con café de especialidad dentro de los equipos en Latinoamérica."





Una propuesta con identidad patagónica



Figueroa sostuvo que, pese a que el café debe importarse desde países productores, la esencia de Patagonia Blend ha sido incorporar una identidad profundamente ligada al territorio magallánico.

Explicó que la marca ha construido su propuesta sobre cuatro pilares: profesionalismo, calidad de la materia prima, territorio e identidad patrimonial.







"En todos los detalles que nosotros tenemos en los envases buscamos transmitir esta información hacia fuera. Más allá de eso, nosotros fuimos segmentando las preferencias de los consumidores."



Producto de ese trabajo surgieron perfiles de café como Monte, Pampa y Criollo, cada uno diseñado según distintos perfiles sensoriales.







"Todo ese research que realizamos en búsqueda de la taza con identidad de Magallanes ha sido transformada en los envases."





Crece la cultura del café de especialidad



Durante la entrevista, el barista afirmó que el consumo regional ha experimentado una importante transformación durante la última década.







"En los últimos 10 años el hábito del consumo de café en Magallanes, lo mismo con el té, ha ido mutando y ha ido madurando."



En esa línea, destacó el posicionamiento alcanzado por cafeterías de la región.







"Hoy día tenemos dos cafeterías en la región que están catalogadas dentro de las seis mejores del mundo y eso igual hace ver el trabajo que por un lado comenzamos nosotros, después se fueron sumando más protagonistas y finalmente el único beneficiario acá es el consumidor."





Calidad, trazabilidad y comercio responsable



Figueroa explicó que un café de especialidad no solo debe cumplir estándares internacionales de calidad, sino también ofrecer trazabilidad completa desde su origen.







"Los cafés de especialidad vas a encontrar notas a caramelo, notas a chocolate, notas frutales, florales y eso hace que tengas una taza con identidad, con trazabilidad, donde tú puedes saber no solamente el país de origen, sino que la finca, la cosecha y qué cultivar se trata."



Agregó que Patagonia Blend viaja directamente a los países productores para seleccionar los granos que posteriormente son tostados en Punta Arenas.







"Cada tueste que nosotros realizamos es registrado, medido con instrumental y adicionalmente en el envase aparece el número de lote, entonces el cliente también tiene una trazabilidad completa."



El representante de la empresa también enfatizó los criterios éticos utilizados para seleccionar a sus proveedores.







"Lo primero es que nosotros no trabajamos con caficultores que incentiven el trabajo infantil. Cuando nosotros advertimos de que eso es así, indistintamente que el producto pueda ser muy bueno, agradecemos, pero lo dejamos afuera, no incentivamos el trabajo infantil."





El desarrollo del té de especialidad



La conversación también abordó la expansión de Patagonia Blend hacia el mundo del té, donde actualmente cuentan con líneas de autor, orígenes internacionales y mezclas inspiradas en la Patagonia.

Figueroa explicó que el objetivo ha sido replicar el mismo estándar de calidad del café.







"Nuestros tés son muy dulces, algunos tienen un poquito más de acidez, pero siempre buscando una identidad local tanto en el nombre de nuestros envases y nuestros productos."



Asimismo, destacó que las infusiones se elaboran sin colorantes ni saborizantes artificiales.







"Nosotros en la línea de té adicionalmente no utilizamos ni saborizantes ni colorantes artificiales, entonces todo es un proceso natural."





Cercanía con la comunidad



Otro de los aspectos abordados fue la relación que Patagonia Blend mantiene con organizaciones locales, establecimientos educacionales y actividades deportivas.

Según explicó, el objetivo no ha sido posicionarse únicamente desde el marketing, sino generar contenido y participación real.







"Nosotros nos vinculamos con la comunidad en distintas actividades. Como bien tú mencionas, por ejemplo, la Corrida del Estrecho. Dijimos, bueno, ¿sabes qué? No vamos a esperar que sea la décima versión para estar presentes."



Además, destacó que la empresa desarrolla talleres abiertos a la comunidad y colabora permanentemente con instituciones locales.



"Buscamos hacer clic bueno en el corazón de los magallánicos"



Al finalizar la entrevista, Carlos Figueroa agradeció el respaldo que Patagonia Blend ha recibido en la región y destacó el orgullo que representa posicionar una marca nacida en Magallanes.







"Ser profeta en su tierra es muy difícil y Patagonia Blend, de manera muy honesta y también sin grandes pomposidades, ha ido golpeando la puerta de cada uno de ustedes y ustedes nos han recibido de manera muy grata."



Finalmente, invitó a la comunidad a seguir las redes sociales de la empresa para conocer sus actividades y talleres.







"No buscamos el clic o el corazoncito. Buscamos hacer clic bueno en el corazón de los magallánicos."



