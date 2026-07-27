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27 de julio de 2026

MAGALLANES EN 100 PALABRAS ENTRA EN LA RECTA FINAL DE SU CONVOCATORIA 2026 CON LLAMADO A SEGUIR CONSTRUYENDO LA MEMORIA LITERARIA DE LA REGIÓN

Buenos días región

mag100palabras

​En la recta final de la convocatoria de Magallanes en 100 Palabras 2026, la coordinadora general de Fundación Plagio, Soledad Camponovo, invitó a los habitantes de la región a sumarse a la undécima edición del concurso literario, cuya recepción de cuentos permanecerá abierta hasta el 24 de agosto.

Durante una entrevista concedida la mañana de este lunes en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, Camponovo repasó los principales hitos del certamen, destacó la publicación del libro conmemorativo por los diez años del concurso y valoró el crecimiento que ha experimentado la iniciativa desde su creación.

La coordinadora explicó que el volumen especial reúne todos los cuentos ganadores de la primera década del concurso y ya está disponible para descarga gratuita.

"De manera para celebrar estos 10 años de Magallanes en 100 palabras es que hicimos este libro conmemorativo que reúne todos los cuentos que han sido ganadores en esta década de historia de este concurso que presentamos entre ENAP y Fundación Plagio. Es un libro muy bonito con todas las ilustraciones, además de los cuentos que han sido ganadores. Lo pueden descargar desde nuestra página web www.magallanesen100palabras.cl y lo que busca es que podamos celebrar estos 10 años de historia, conmemorar todos estos cuentos que han ganado en este concurso."

Camponovo señaló que, tras más de una década de funcionamiento, el desafío ha sido mantener vigente el proyecto mediante nuevas actividades y formatos que acerquen la literatura a distintos públicos.

"Un proyecto cultural que tenga esta cantidad de años, que ya es más de una década, esta es la versión número 11, obliga a que estemos permanentemente innovando en cómo nos acercamos a las personas, en cómo las motivamos a que escriban su historia y eso implica que tengamos una programación. Intentamos que sea cada año distinta, novedosa, que logre inspirar, por eso estamos pensando permanentemente en diferentes acciones nuevas dentro de Magallanes en 100 Palabras, a pesar de que siempre la esencia es la misma: invitar a las personas a escribir un cuento sobre el lugar en donde viven en hasta 100 palabras."

Entre las iniciativas destacadas se encuentra el audiolibro del concurso, narrado por el actor nacional Gabriel Urzúa, disponible tanto en la página oficial como en Spotify, una herramienta que busca ampliar el acceso a los relatos, especialmente para personas con discapacidad visual.

"El audiolibro ha sido un proyecto de Magallanes en 100 Palabras. Es nuestro único proyecto Palabras que tiene audiolibro cada año gracias al apoyo que tenemos también de Methanex, que tienen un interés especial por acercar la lectura también a personas ciegas y poder llegar de maneras diferentes con el formato de los cuentos, como por ejemplo a través del audio que nos permite llegar a otras personas y llegar con otros formatos con el libro."

Asimismo, destacó que el certamen ya ha reunido más de 40 mil cuentos a lo largo de sus once versiones, conformando un importante patrimonio narrativo de la región.

"Más de 40.000 cuentos que narran de manera muy particular la historia de la región de Magallanes. Es algo que se ha construido entre muchas personas que cada año se lanzan a escribir su propia historia y este gran y enorme repositorio de cuentos ha ido creciendo y es algo que tenemos que celebrar muchísimo."

Respecto de la convocatoria vigente, recordó que cada participante puede enviar hasta cinco relatos, tanto de forma digital como en formato papel.

"Pueden mandar sus cuentos hasta el 24 de agosto. Puede mandar hasta cinco cuentos por persona y lo pueden hacer en nuestra página www.magallanesen100palabras.cl o también lo pueden hacer en papel, pueden dejar su cuento en el buzón que tenemos en el edificio de ENAP."

La coordinadora también valoró que el concurso mantenga distintas vías de participación para facilitar el acceso de toda la comunidad.

"La gracia y algo que nosotros buscamos en Magallanes en 100 Palabras es llegar en diferentes formatos, que no haya ningún impedimento para poder escribir o leer los cuentos de Magallanes en 100 Palabras. Lo importante es que todas las personas se sientan incluidas en participar y que también sea fácil participar."

Finalmente, Camponovo extendió una invitación a los habitantes de la región para continuar fortaleciendo este proyecto literario colectivo.

"Quiero invitar a todas las magallánicas y a todos los magallánicos a escribir su historia para esta versión número 11 de Magallanes en 100 Palabras, para que este proyecto colectivo que hemos creado entre tantas personas y que cada año ha crecido en la cantidad de cuentos que llegan gracias a la creatividad de muchos de ustedes que han participado con sus cuentos, siga creciendo. Esperamos leer su historia en esta nueva versión de Magallanes en 100 Palabras para que este proyecto colectivo se siga fortaleciendo. Siga creciendo porque hay muchas, muchas historias por contar en la región de Magallanes."


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