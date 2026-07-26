AMPLÍAN CONTROL DE DETENCIÓN DEL EXSEREMI DE SALUD POR INVESTIGACIÓN DE PRESUNTO DELITO SEXUAL

El Juzgado de Garantía resolvió ampliar hasta este martes la detención del exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, en el marco de una investigación por un presunto delito sexual. La solicitud fue presentada por la Fiscalía, encabezada por la fiscal Johana Irribarra, con el objetivo de completar diligencias antes de comunicar los cargos.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en audiencia, la investigación sostiene que la presunta víctima habría sido agredida sexualmente mientras dormía, luego de haber consumido alcohol y clonazepam. Tras despertar y advertir lo ocurrido, se habría producido una discusión y posteriormente una riña, situación que motivó la concurrencia de personal de Carabineros.

Durante la audiencia, la defensa del imputado negó la existencia de una agresión y sostuvo que ambas personas llevaban varios días compartiendo en el domicilio del exseremi sin inconvenientes previos.

El imputado permanecerá detenido mientras el Ministerio Público desarrolla las pericias pendientes. La audiencia de formalización quedó programada para este martes, instancia en la que la Fiscalía comunicará los cargos que estime procedentes conforme al avance de la investigación.



