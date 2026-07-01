PROYECTO FONDEF IDEA 24I10045: IMMUNEREAD CONCLUYE SU ETAPA DE DESARROLLO CON SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE DIAGNÓSTICO DE PRECISIÓN EN CÁNCER

Con la participación de profesionales, académicos e investigadores de Chile y Argentina, el Centro Austral de Tecnología Genómica (CATG) y el Departamento de Ingeniería en Computación (DIC) de la Universidad de Magallanes (UMAG) realizaron el seminario "Traspasando las fronteras de innovación y diagnóstico en cáncer", actividad que marcó el cierre oficial del proyecto FONDEF IDEA 24I10045, "Desarrollo del Kit prearmado ImmuneREAD en Leucemia Linfática Crónica (LLC)".



Durante su ejecución, el equipo —liderado por el Dr. Marcelo Navarrete, médico hematólogo, y director de Investigación de la UMAG— desarrolló un prototipo biotecnológico que permitió elevar su nivel de madurez tecnológica de TRL 2 a TRL 4 al cierre del proyecto. El protocolo fue validado en 152 muestras procesadas a lo largo de 27 rondas experimentales, incluyendo 31 donantes entre personas sanas y pacientes con LLC —superando la meta inicial de 20—, y logró reducir entre un 40% y un 55% los tiempos operativos respecto al método de diagnóstico convencional. El módulo bioinformático de análisis, por su parte, alcanzó un 98% de precisión en la asignación del repertorio genético VDJ en las pruebas preliminares. El seminario, realizado en el auditorio del CADI UMAG, sirvió como punto de cierre de esta etapa de desarrollo y como plataforma para articular la validación clínica externa, en alianza con el laboratorio MEDILAB, y la proyección comercial del kit.



Sobre la relevancia de este avance y el propósito del encuentro, la Dra. Lindybeth Sarmiento Varón, investigadora posdoctoral del CADI UMAG y líder técnica del proyecto FONDEF, explicó que "este seminario se desarrolla principalmente en el marco del cierre del proyecto FONDEF que se ha venido desarrollando en nuestra institución. Nosotros desarrollamos un prototipo de un kit para el diagnóstico más preciso de leucemia linfática crónica y la idea es que, en una segunda etapa, este kit pueda ser comercializado y pueda llegar a la comunidad, Pero más allá de la tecnología, el propósito de este encuentro es articular: distintas entidades, sociedades y países, todos en beneficio de los pacientes y acceso a tecnologías más personalizadas en cáncer. En paralelo a la parte científica, hemos avanzado en proteger estos resultados. Ya presentamos una solicitud de patente para el diseño metodológico del kit. Proyectamos proteger el software bioinformático mediante secreto empresarial, y registramos la marca ImmuneREAD ante el INAPI. También fortalecimos algo que para nosotros es igual de importante: la formación de capacidades locales. Hoy tenemos tesis de magíster en Bioinformática en desarrollo, pasantías de pregrado y posgrado, y capacitamos directamente al equipo clínico de MEDILAB. Finalmente, evaluamos la probabilidad de éxito técnico de este proyecto como alta, superior al 90%".



La colaboración entre las áreas de ingeniería y salud fue uno de los pilares destacados durante la actividad. El Dr. Roberto Uribe-Paredes, profesor del Departamento de Ingeniería en Computación, director del programa de Magíster en Bioinformática de la UMAG y director del proyecto MAG2495, resaltó que el seminario permitió visualizar cómo diversas disciplinas convergen para resolver problemáticas oncológicas complejas.







Uribe-Paredes enfatizó el valor del trabajo interdisciplinario, comentando que "la idea es fortalecer esta línea de investigación desde la visión de posgrado, específicamente desde el Magíster en Bioinformática, donde muchas de las investigaciones y tesis apoyan al proyecto FONDEF ImmuneREAD. Es fundamental estar a la vanguardia tanto desde la visión de la Patagonia austral como desde el mismo grupo de investigación de la UMAG. Aquí hay una componente grande de médicos, biólogos y bioquímicos, pero también es fundamental la ciencia de la computación, ya que profesionales ingenieros e ingenieras aportan en el análisis de los datos genómicos que salen de los procesos de secuenciación".







Perspectivas de salud regional y normativa



El seminario también abordó la realidad oncológica local y los desafíos de la salud pública. Kadlen Hernández, referente del programa Cáncer de la Seremía de Salud Magallanes, expuso sobre el abordaje normativo de la enfermedad, explicando que "la exposición está enfocada en el abordaje de la temática de cáncer desde los desafíos y acciones del ámbito normativo (...) lo importante es que efectivamente dentro del Plan Nacional tiene una línea estratégica el tema de investigación y eso es súper importante, el trabajo que se ha realizado en coordinación con la Seremía de Salud, con los proyectos de investigación que ha realizado el CADI en torno a la leucemia linfocítica crónica".







Por su parte, el Dr. Diego Neira, médico oncólogo del Hospital Clínico de Magallanes, presentó una mirada clínica sobre la región, mencionando la alta incidencia de tumores digestivos, de mama, próstata y riñón. Neira valoró positivamente la realización del seminario, señalando "creo que es bueno para conocerse porque muchas veces no hay instancia de reunirnos con autoridades, con el laboratorio, con la UMAG y con el CADI. Es súper bueno para trabajar en conjunto, que se hagan estudios acá locales e investigación".







Alianza con la Patagonia Argentina



El encuentro contó con la participación de destacados médicos e investigadores del Hospital de Alta Complejidad El Calafate SAMIC (Argentina), quienes aportaron una visión del problema desde el otro lado de la Cordillera.







El Dr. Carlos David Bruque, director del Nodo de Investigación en Salud de CONICET en dicho hospital y doctor en genética molecular y bioinformática, enfatizó que "las necesidades en la Patagonia austral son las mismas; una frontera no limita las poblaciones y las prevalencias de los tumores son semejantes en los dos lados de la cordillera. Este tipo de trabajo permite empezar a pensar estrategias de investigación conjuntas sobre problemáticas regionales".







En sintonía, el Dr. Guillermo Corró, jefe del servicio de Diagnóstico Molecular del hospital San Mic del Calafate, destacó la importancia del vínculo con Magallanes, afirmando que "somos dos regiones que compartimos básicamente las mismas problemáticas de salud y que tenemos que tener la inventiva para poder solucionar esas problemáticas, sabiendo que estamos muy alejados de los grandes centros urbanos. Me parece importantísimo, celebro la invitación y esperemos que sigamos trabajando juntos".







Cierre del Proyecto FONDEF



Finalmente, el Dr. Jorge González Puelma, director técnico del Laboratorio de Medicina Molecular (LMM), también presentó en el seminario y fue fundamental para comprender el origen y la proyección del proyecto FONDEF. Su exposición, titulada "Técnicas de Vanguardia en Laboratorio de Medicina Molecular e ImmuneREAD FONDEF 24I10045", abordó desde la génesis de la investigación hasta las aspiraciones comerciales.







"Mi rol en este proyecto ha estado desde el inicio, pues el desarrollo de este kit comenzó con mi tesis de doctorado. Hoy estamos avanzando en las distintas etapas de madurez tecnológica para que esta herramienta pueda, en un futuro cercano, proyectarse como un producto comercial que se masifique", explicó el Dr. Jorge González Puelma. El investigador destacó además la importancia de la vinculación lograda en el seminario, señalando que "estas instancias son fundamentales porque nos permiten juntarnos con gente del gobierno, del hospital y la universidad para conocer nuestras realidades y ver en qué podemos contribuir y trabajar juntos".





Este evento fue posible gracias al financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y el Proyecto MAG2495 de la UMAG, reafirmando el compromiso por impulsar soluciones científicas de alto impacto. Además, se proyecta avanzar hacia la validación clínica y la búsqueda de socios para la transferencia tecnológica del kit ImmuneREAD.

