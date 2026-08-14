50 AÑOS DE HISTORIA COMPARTIDA: MATRIMONIO MAGALLÁNICO RECIBIÓ EL BONO BODAS DE ORO

​Con emoción y un profundo sentido de reconocimiento a la vida en familia, se realizó este viernes la ceremonia de entrega del Bono Bodas de Oro a la señora Gloria de Lourdes Vera Maldonado y al señor Samuel Humberto Hewstone Avendaño, matrimonio que cumplió 50 años de vida en común.



La actividad se desarrolló en el Salón “Américo” de la sucursal Punta Arenas del Instituto de Previsión Social (IPS) y contó con la participación del seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas, y del director regional (s) del IPS Magallanes, José Pérez Núñez, quienes, junto a los hijos, amigos y nieta presentes, acompañaron a la pareja en este significativo momento.



La ceremonia tuvo un carácter solemne y simbólico, poniendo en valor no solo el acceso a un beneficio establecido por el Estado, sino también la trayectoria de un matrimonio que durante cinco décadas compartió proyectos, responsabilidades, momentos difíciles y alegrías, construyendo una historia de vida en común.



El Bono Bodas de Oro es un beneficio económico destinado a parejas que acreditan 50 años de matrimonio y cumplen con los requisitos establecidos por la legislación. Actualmente, el monto asciende a $463.166, que se entrega por una sola vez y se divide en partes iguales entre ambos cónyuges, correspondiendo $231.583 para cada uno.



Entre los principales requisitos para acceder al beneficio se encuentra no estar separados ni divorciados, pertenecer al 80% más vulnerable de la población de acuerdo con el Registro Social de Hogares, acreditar convivencia y contar con residencia en el territorio nacional durante al menos cuatro de los últimos cinco años anteriores a la solicitud.



En este caso, la pareja realizó la solicitud del beneficio el 21 de julio de 2026, mientras que el pago presencial se concretó el 13 de agosto, permitiendo que este viernes pudieran recibir el reconocimiento institucional en una ceremonia especialmente preparada para ellos.



El seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas, destacó el significado de acompañar a la pareja en una fecha tan especial.



“Los 50 años de matrimonio representan mucho más que una cifra. Son cinco décadas de una historia compartida, de acompañarse en las distintas etapas de la vida, de enfrentar juntos las dificultades y también de celebrar los buenos momentos. Como Gobierno y como institucionalidad pública, nos parecía muy importante acompañar a Gloria y Samuel y entregarles este reconocimiento que busca poner en valor precisamente esa trayectoria de vida juntos”, señaló.



Por su parte, el director regional (s) del IPS Magallanes, José Pérez Núñez, relevó el rol de la institución en acercar los beneficios del Estado a las personas.



“Para el IPS es muy significativo poder realizar esta ceremonia y acompañar a las personas en momentos tan importantes. A la fecha, poco más de 3.300 personas han recibido Bono Bodas de Oro en la región de Magallanes, por tanto, es un beneficio que no se paga tan habitualmente. Por eso, realizamos una ceremonia para dar reconocimiento a una trayectoria de vida y a un compromiso que se ha mantenido durante cinco décadas. Hoy tuvimos la oportunidad de celebrar junto a doña Gloria y don Samuel ese camino que han recorrido juntos”, expresó.



Para Gloria de Lourdes Vera Maldonado y Samuel Humberto Hewstone Avendaño, la ceremonia significó también una oportunidad para compartir públicamente la emoción de haber alcanzado este importante aniversario.



“Estoy feliz de haber cumplido 50 años, porque hemos tenido un matrimonio bastante bueno. Ha sido muy lindo todo, desde que empezamos a pololear. Tuvimos unos hijos maravillosos. Me tocó una buena persona, muy buen esposo, siempre me ha apañado en todo, así que todo lo que hemos pasado, lo volvería a hacer y recibir esto ahora, estoy muy agradecida y feliz”, expresó Gloria de Lourdes Vera Maldonado.



En tanto, don Samuel Humberto Hewstone Avendaño, valoró especialmente que este aniversario pudiera ser reconocido junto a su esposa.



“Ver que cada día somos menos los matrimonios que llegan hasta aquí, da cuenta de que cuesta llegar a los 50 años, pero lo más importante es querernos cada día más, respetarnos, tratar de ser felices todos los días, con altibajos, pero siempre pensando que es maravilloso lo que hemos logrado”, declaró emocionado.



Durante la ceremonia, el hijo mayor del matrimonio, James Hewstone, se mostró agradecido y orgulloso del ejemplo que significa hoy el matrimonio de sus padres. “Es un orgullo para mí ser hijo de una pareja que han sido tan buenos, les ha costado mucho en la vida, no es fácil llegar a los 50 años, quizá no son la familia con más dinero, pero creo que lo más importante es reconocer el esfuerzo y lo que ellos han logrado de sacar adelante toda la familia a lo largo de estos años”, destacó.



De esta manera, la entrega del Bono Bodas de Oro permitió reconocer no solo el cumplimiento de un requisito para acceder a un beneficio estatal, sino también cinco décadas de compañerismo, compromiso y una historia construida a dos, en una ceremonia que puso en el centro a Gloria y Samuel y el valor de la vida compartida.

