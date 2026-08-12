TABSA ASEGURA CONTINUIDAD DE SERVICIOS SUBSIDIADOS Y PROYECTA INVERSIONES PARA REFORZAR LA CONECTIVIDAD REGIONAL

Una disminución superior al 20% en la actividad de carga y pasajeros durante lo que va del año, los efectos del alza internacional de los combustibles, la continuidad de los servicios subsidiados y los desafíos que plantea el desarrollo de la conectividad marítima hacia la Antártica fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana por el gerente general de TABSA, Cristóbal Kulczewski Larraín, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Durante la entrevista, el ejecutivo explicó que el escenario internacional ha tenido un impacto directo sobre los costos de operación de la empresa, debido al peso que tiene el combustible en el transporte marítimo. Kulczewski señaló que, frente a este escenario, la compañía ha debido traspasar parte de los mayores costos a las tarifas, aunque aseguró que se ha mantenido el compromiso de garantizar la conectividad regional.

“Ha sido un comienzo año difícil en esa materia y en ese aspecto hemos tenido necesariamente y obligatoriamente que traspasar algo de esos costos al público y a las tarifas. Pero bueno, lo importante es que hemos mantenido la conectividad. Y hemos asegurado la conectividad en nuestras rutas, tanto las rutas comerciales, cierto, como las rutas también que tenemos auxilio con el Estado”, afirmó.

El gerente general destacó además el carácter estratégico que tiene TABSA para el país, particularmente por el papel que cumple en el abastecimiento y en la conexión de localidades aisladas. En ese sentido, recordó que la empresa mantiene servicios que abarcan distintos puntos de Magallanes y también conectan con la Región de Aysén.

Entre las rutas mencionadas se encuentran el servicio entre Puerto Yungay y Puerto Natales, que conecta con Caleta Tortel y corresponde a un servicio marítimo subsidiado por el Ministerio de Transportes; el servicio hacia Isla Riesco; los cruces del Estrecho de Magallanes entre el continente y Tierra del Fuego; además de la conexión entre Punta Arenas y Puerto Williams, con una extensión mensual hacia Puerto Toro.

Kulczewski sostuvo que esta red de servicios convierte a la empresa en un actor relevante para el desarrollo económico y social de la región. “Nosotros entendemos que nuestro rol va mucho más allá del simple transporte marítimo. Nosotros entendemos que somos una empresa estratégica y que somos una empresa que cumplimos un rol en el desarrollo de nuestra región”, manifestó.

Chile por Chile y el potencial del turismo marítimo

Otro de los ejes de la conversación fue el desarrollo de la denominada carretera marítima Chile por Chile, iniciativa que permitiría reducir la dependencia de la ruta terrestre por territorio argentino para el ingreso y salida de carga desde Magallanes.

El ejecutivo estimó que actualmente alrededor de 1.200 camiones ingresan a la región utilizando la vía argentina y sostuvo que la infraestructura marítima disponible todavía no está en condiciones de absorber por completo ese flujo. Sin embargo, aseguró que se están evaluando alternativas para aumentar la capacidad.

“Estamos haciendo inversiones, estamos pensando en nuevos buques, se está discutiendo a nivel central la posibilidad de incorporar un segundo arco, la ruta uno que haga un viaje sur, otro que vaya de viaje norte en paralelo. En fin, ahí se está discutiendo y eso es lo importante que hay varios organismos, empresas privadas, organismos públicos que están hoy día tomándose el tiempo para analizar y ver cómo desarrollarse esa ruta”, explicó.

Kulczewski agregó que el potencial de esta conexión no debe analizarse únicamente desde una perspectiva logística y comercial, sino también turística, destacando los paisajes de canales y fiordos que ofrece la navegación por el extremo sur.

“La verdad es un viaje maravilloso para todos los mochileros, para todas las motorhome y todos los viajeros que toman esa ruta. La verdad es realmente increíble. Los paisajes, los canales, los fiordos que uno ve son realmente maravillosos, así que invito, aprovecho de invitar a que hagan turismo regional, turismo local y tomen esa ruta y realmente maravilloso”, señaló.

TABSA proyecta ampliar su presencia hacia la Antártica

Otro de los desafíos estratégicos abordados fue el creciente interés por fortalecer la conexión entre Magallanes y la Antártica. Kulczewski planteó que la empresa está evaluando proyectos que permitan ampliar progresivamente sus operaciones hacia el continente blanco, incluyendo, a largo plazo, la posibilidad de establecer una ruta comercial regular.

“Nosotros estamos hoy día inmersos en proyectos para estar próximamente en la Antártida, idealmente hacer una ruta comercial antártica, ya soñando en el largo plazo, tener una ruta regular hacia la Antártida para poder apoyar todo lo que se refiere a materias científicas”, indicó.

El ejecutivo señaló que ya existen conversaciones con distintos organismos públicos vinculados a la actividad antártica y destacó el papel que actualmente cumple TABSA mediante servicios de pilotaje para cruceros antárticos que operan desde Punta Arenas y Puerto Williams.

A su juicio, el fortalecimiento de la presencia marítima en la Antártica también tiene una dimensión científica y geopolítica para la región.

Conectividad y apoyo a las comunidades

Durante la entrevista también se destacó la participación de TABSA en actividades sociales, culturales y deportivas de Magallanes, entre ellas el Gran Premio de la Hermandad, el Chapuzón de Puerto Williams, las Jornadas por la Rehabilitación y otras iniciativas desarrolladas por organizaciones regionales.

Kulczewski explicó que la empresa cuenta además con un sistema de pasajes concursables destinado a organizaciones sociales, deportivas y culturales sin fines de lucro, con el objetivo de facilitar sus desplazamientos dentro de la región.

En materia de salud, destacó particularmente la relación con las Jornadas por la Rehabilitación y el traslado de personas que deben desplazarse desde localidades como Porvenir y Puerto Williams hacia los centros de atención.

“Las personas que necesitan trasladarse normalmente lo hacen vía marítima, las personas que vienen de Porvenir o de Tierra del Fuego a los centros, al centro de atención, cierto, aquí en Punta Arenas, lo hace a través de la conectividad marítima que entrega TABSA. En el caso de la gente de Puerto Williams también lo hace a través de la ruta marítima que tenemos hacia Puerto Williams”, explicó.

El ejecutivo valoró especialmente el avance del proyecto para contar con un centro de rehabilitación en Puerto Williams, señalando que permitirá acercar este tipo de atención a los habitantes de la Provincia Antártica Chilena y evitar largos desplazamientos hacia Punta Arenas.

Contrato con el Estado y pagos pendientes

Uno de los temas de mayor actualidad abordados durante la entrevista fue la situación de los contratos de subsidio marítimo con el Estado, particularmente el correspondiente a la ruta Puerto Natales.

Kulczewski explicó que el contrato anterior contemplaba una prórroga de seis meses mientras se completaban los antecedentes necesarios para la entrada en vigencia del nuevo convenio. Según indicó, el proceso terminó extendiéndose por un período mayor al habitual, generando un importante impacto financiero para la empresa.

“En vez de 2 o 3 meses que normalmente puede demorar, esto se haya extendido casi 6 meses, o sea, de hecho hasta el 21 de agosto, y nosotros desde marzo, desde marzo, estábamos levantando el punto, enviando cartas, correos, oficios”, relató.

Tras gestiones realizadas ante autoridades del nivel central, el ejecutivo informó que se alcanzó una solución administrativa que contempla el pago de los servicios prestados durante el período pendiente en dos cuotas.

“Lo positivo de esto y quiero destacarlo porque siempre hubo una muy buena disposición del Gobierno actual, cierto, a poder resolver cuanto antes esta situación. Que no era esperada y nos dieron una solución de vía un pago, una vía administrativa que constan en dos pagos distintos, en dos cuotas”, sostuvo.

Kulczewski precisó que, pese a que los recursos todavía no han sido recibidos, existe actualmente mayor certeza respecto del cumplimiento de los pagos y la continuidad del servicio.

“Todavía no vamos a ver ni un peso de eso, pero lo importante de esto es que hay una certeza. Hay un compromiso y eso de alguna vez nos deja un poco más tranquilo para poder dar continuar al servicio. Por supuesto, hay que destacar que se ha generado un estrés financiero importante”, afirmó.

Baja actividad económica en Magallanes

Finalmente, el gerente general de TABSA entregó una mirada sobre el comportamiento de la economía regional a partir del movimiento que registra la propia empresa.

Según explicó, durante este año se ha observado una reducción significativa en distintos segmentos de carga y pasajeros, situación que calificó como una señal relevante respecto del nivel de actividad económica de Magallanes.

“Llama la atención la baja actividad que hemos visto este año, o sea, en todos los rubros. En todos los ítems de carga que nosotros movemos, desde camiones, cierto, desde otro tipo de carga, desde bultos, desde pasajeros también hemos visto una opción de más del 20% en la actividad. ¿Sabes? Realmente impactante ver esa cifra”, indicó.

Pese a este escenario, Kulczewski manifestó confianza en que se trate de un período de ajuste y que durante los próximos meses pueda comenzar una recuperación.

“Así que bueno, yo confío en que esto es un periodo de ajuste, en el cual se están de alguna manera ajustando las inversiones y creería. Tengo fe al menos de que podríamos ver una recuperación en los próximos meses o de aquí a final de año”, concluyó.





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