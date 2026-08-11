DESDE MAGALLANES AL MUNDO: ALICIA MENCHACA COMPETIRÁ EN EL GRAND PRIX JUVENIL DE LA ISU

La patinadora artística Alicia Menchaca Lillo, de 16 años, representará a Chile en el ISU Junior Grand Prix Bangkok 2026, una de las competencias juveniles más importantes del calendario internacional de la Unión Internacional de Patinaje (ISU), que se desarrollará entre el 3 y el 5 de septiembre en Bangkok, Tailandia.

La deportista, que actualmente reside y entrena en la ciudad de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, continúa su preparación de alto rendimiento con miras a este importante desafío internacional. Como parte de su planificación, viajará a finales de agosto a Tailandia para adaptarse al cambio de horario y a las condiciones del hielo antes del inicio de la competencia.

Pese a desarrollar su carrera deportiva en Estados Unidos, Alicia mantiene un estrecho vínculo con Chile y especialmente con la Región de Magallanes, donde forma parte del Club Magallanes de Punta Arenas. En el marco de su preparación para el Campeonato Nacional 2026, la joven patinadora regresó a la región para entrenar junto a su club y la Escuela de Patinaje Artístico Zonaustral, instancia en la que además compartió su experiencia en competencias internacionales con niñas y jóvenes deportistas locales.

Su clasificación al circuito ISU Junior Grand Prix representa un importante logro para el patinaje artístico chileno y constituye un hito para la Región de Magallanes, al convertirse en una de las representantes nacionales en una de las vitrinas más relevantes del patinaje juvenil a nivel mundial.

Más allá de la competencia, la participación de Alicia Menchaca refleja el crecimiento del patinaje artístico chileno y demuestra que el talento con raíces en regiones puede proyectarse hacia el alto rendimiento internacional. Su ejemplo se convierte además en una fuente de inspiración para las nuevas generaciones de deportistas magallánicos, fortaleciendo el desarrollo de esta disciplina en el extremo sur del país.