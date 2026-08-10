PROFESOR Y EXMINISTRO FRANCISCO VIDAL PLANTEA QUE EL GOBIERNO VA A INTENTAR POR LA VÍA DE LA SEGURIDAD RECUPERAR ADHESIÓN

El profesor y exministro Francisco Vidal Salinas realizó un amplio análisis del escenario político, económico e internacional del país durante una entrevista concedida la mañana de este lunes al programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones. En la conversación abordó la creciente polarización política, cuestionó la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo, analizó la política exterior frente a Estados Unidos y China, defendió el rol de las empresas estatales y sostuvo que el Gobierno enfrenta un complejo escenario en materia de respaldo ciudadano.

Uno de los primeros temas abordados fue el actual clima político y el nivel de confrontación que, a su juicio, se ha instalado en el debate público. Vidal sostuvo que el fenómeno responde a un proceso que viene desarrollándose desde hace varios años.

"El país está polarizado. El país tan polarizado y la mejor demostración de eso es la última elección presidencial (...). Todo converge hacia una situación de polarización, de intolerancia, de descalificación. Bueno, pero la historia de Chile es cíclica. En los 90 y los primeros años del 2000 era otra cosa. Era más bien la búsqueda del acuerdo, del consenso. Veníamos saliendo de una dictadura, pero esto se fue perdiendo. Hoy en día el país está polarizado."

En esa misma línea, afirmó que las fuerzas tradicionales han perdido protagonismo frente a sectores más extremos del espectro político.

"En los 90 y en los 2000 las fuerzas principales en Chile eran la centroderecha y la centroizquierda. Ambas fuerzas fueron completamente desplazadas en la última elección (...) la derecha que gana se autodefine como 'derecha valiente' y la derecha que es desplazada estos mismos dicen que es la 'derecha cobarde'."

Respecto de la denominada "mega reforma" tributaria, Vidal expresó una dura crítica, asegurando que el principal beneficio está dirigido a las grandes empresas y que tendrá un importante costo fiscal para el Estado.

"El corazón de la reforma, que es la rebaja tributaria, la invariabilidad tributaria y la integración tributaria, es para la gran empresa, y la gran empresa en Chile es el 1% de todas las empresas (...) esta es una reducción importante de la base material del Estado, del Fisco, cuando a su vez tiene enormes desafíos pendientes todavía."

Para dimensionar ese impacto, comparó los recursos comprometidos con distintos programas públicos.

"La rebaja tributaria para la gran empresa son como siete presupuestos de vivienda. La gratuidad en educación superior beneficia a más de 600 mil familias y tiene un costo anual de 2.200 millones de dólares. Esta rebaja representa 3.500 millones de dólares permanentes para el Estado."

También cuestionó la eliminación o reducción de las contribuciones para determinados contribuyentes, argumentando que el costo terminará siendo asumido por toda la población.

"Doscientos mil chilenos, me incluyo, que corresponden a los ingresos relativos más altos del país, van a dejar de pagar 200 millones de dólares. Pero como las municipalidades no pueden seguir existiendo con 200 millones de dólares menos, ¿cómo se compensa? Se compensa con impuestos generales (...) A los 50 mil dueños de viviendas de Vitacura, Las Condes o Lo Barnechea, la plata que nos están regalando va a ser compensada cuando en Punta Arenas la pobladora de la población 18 de Septiembre vaya a comprar el pan y pague el 19% de IVA."

En materia de relaciones internacionales, el exministro manifestó reparos a la posición adoptada por el Gobierno frente a Estados Unidos, señalando que Chile no debe privilegiar una relación por sobre otra considerando el peso comercial de China.

"El Gobierno tiene una decisión del Presidente que conduce la política exterior más bien claramente inclinada hacia Estados Unidos (...) pero al canciller se le olvidó que Estados Unidos nos compra el 17% de las exportaciones y los chinos el 47%. Yo creo que lo razonable es no depender ni acercarse demasiado ni a uno ni al otro. Eso es lo que conviene a los intereses permanentes de Chile."

Asimismo, comentó la decisión de Estados Unidos de aumentar los aranceles a productos chilenos.

"Ese 2,5% hay que entenderlo. ¿Por qué se lo aplica a 60 países, incluyendo Chile? No le importa Trump a Chile. La razón para colocar este adicional arancel es que, según Trump, no quiere bienes hechos con mano de obra esclava. Eso tiene nombre y apellido: China."

Consultado sobre las propuestas que apuntan a privatizar empresas estatales como ENAP, Correos de Chile o Codelco, Vidal defendió la permanencia de estas compañías bajo control estatal y recordó que durante la dictadura no se concretó la privatización de algunas de ellas.

"Eso está en el ADN de la derecha. Durante la dictadura privatizaron todo lo que fue posible, pero dejaron para el final BancoEstado y ENAP (...) En el caso de Codelco nunca pudieron porque el principal opositor a la privatización de Codelco era Pinochet (...) Ahora han muerto sobre la carga los republicanos con Codelco, han aumentado Correos; a alguno se le ha ocurrido por qué no ENAP. La lógica de la derecha que gobierna es que el Estado debe, a lo más, tener tribunales, Carabineros, PDI y mucho más."

Finalmente, al evaluar el momento político del Ejecutivo, aseguró que existe una diferencia entre los avances legislativos y la percepción ciudadana, citando distintas encuestas de aprobación.

"El Gobierno está en un problema. Gana sus proyectos en el Parlamento, pero los pierde en la ciudadanía (...) En consecuencia, el Gobierno va a intentar por la vía de la seguridad recuperar adhesión que le ha ido perdiendo a raíz de los resultados."

Vidal agregó que, a su juicio, las promesas del Ejecutivo en materias como crecimiento económico, inflación, empleo y expulsión de migrantes irregulares no se han cumplido en los términos comprometidos, situación que, afirmó, explica parte del deterioro en los niveles de aprobación ciudadana.





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