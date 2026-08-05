PRESIDENTE REGIONAL DE LA UDI ARTURO STORAKER LLAMA A DEJAR LA “AGENDA CORTA” Y ENFOCARSE EN EL CRECIMIENTO DE MAGALLANES

​Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente regional de la UDI y exintendente de Magallanes, Arturo Storaker Molina, realizó un amplio análisis del escenario político nacional y regional, cuestionando la pérdida de acuerdos transversales, el predominio de la confrontación política y la falta de una estrategia común para impulsar el desarrollo de la región.

Durante la conversación, Storaker sostuvo que el clima político actual está marcado por una lógica electoral permanente, situación que, a su juicio, ha desplazado la discusión sobre los temas de fondo.

"Francamente, hoy día yo diría que la mayoría habla pensando en la campaña que viene, aunque está lejos, se está estructurando y eso tú lo notas en las noticias, las denuncias, tienen que estar en la noticia. Mira cuando un candidato, o nuevo o viejo, sale de la noticia pierde, o sea, tiene que estar ahí. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Atacar a alguien que está arriba. Este es un proceso."

El dirigente gremialista afirmó que esta dinámica termina deteriorando el diálogo entre las autoridades y reduciendo la capacidad de la región para alcanzar acuerdos que permitan obtener beneficios concretos para Magallanes.

"Entonces se empiezan a romper. Y, en definitiva, la efectividad de nuestra región disminuye porque los grandes acuerdos se obtuvieron siempre de dos maneras: porque en esa época los intendentes eran muy cercanos al Presidente o porque diputados y senadores, en los momentos coyunturales, podían sacar algo que ayudara a Magallanes. Se ha perdido ese contrapeso."

En su análisis del Gobierno, Storaker reconoció que la administración comenzó con un alto respaldo ciudadano, pero advirtió que las encuestas muestran un descenso sostenido en su aprobación, situación que, según dijo, debe llevar a revisar la coordinación política interna.

"Se ve la disminución en la encuesta de la popularidad y eso ya es una luz roja. Aunque vas bajando lentamente, vas bajando. Partiste con una popularidad súper importante y bajaste, y eso te lleva a un análisis."

Asimismo, planteó que varios episodios recientes evidencian problemas de coordinación dentro del Ejecutivo.

"Los roces adentro se ven porque en el asunto del subsecretario de Hacienda y lo que terminó pasando después con el subsecretario del Interior demuestra que hay desorganizaciones, que el comité político que debe tener toda coalición, o en este caso una agrupación, no funciona plenamente. Las cosas se dicen por la prensa cuando salen y ahí tú demuestras que esas cosas deberían solucionarse en los comités políticos y no en un WhatsApp."

Respecto a la realidad regional, Storaker insistió en que Magallanes requiere una mirada distinta a la del resto del país debido a sus características económicas y geográficas, criticando que los actores políticos locales permanezcan divididos.

"A nivel regional nosotros somos muy diferentes a Santiago. Nuestra economía es diferente, nuestras normas de excepción son diferentes y tenemos que seguir nuestro camino. El problema es cómo lo tomamos a nivel regional, porque tienes diputados, senadores, cada uno en su trinchera. No hay nada que ayude a eso, están al revés, en campaña."

En esa línea, sostuvo que la región está perdiendo tiempo en discusiones coyunturales en lugar de avanzar en materias estratégicas para su desarrollo.

"Está mucho la queja, pero la acción tú tienes que concentrarla en un coordinador, alguien que logre de alguna manera el diálogo. Estamos en un tema curioso, muy politizado, muy en la coyuntura de supervivencia de los políticos por distintos motivos y, por supuesto, eso trae un efecto."

Uno de los principales énfasis del dirigente fue la necesidad de fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, señalando que muchas de las políticas públicas hoy se concentran en los grandes proyectos de inversión.

"Nuestra economía está basada muy en cosas grandes y las pymes. Cuando tú dices hoy está el hidrógeno verde, la acuicultura, el turismo, esas son nuestras grandes ganancias y las pymes que están detrás hay que sostenerlas en este período. El programa para las pymes debería ser algo sumamente transparentado y todos hablando de eso."

Agregó que anteriormente existían instrumentos que permitían apoyar directamente a los emprendedores regionales.

"Se hicieron varios programas en los gobiernos, por ejemplo, subsidios para renovarse, para mejorar su forma de llegar al mercado. Había agrupaciones de pymes que trabajaban en eso y tenían programas acá. Todo eso se ha perdido, se diluyó."

En la parte final de la entrevista, Storaker puso el foco en las oportunidades que enfrenta Magallanes con el desarrollo energético y la llegada de nuevas inversiones, señalando que la región debe transformarse en un ejemplo nacional en materia de agilización de proyectos.

"Deberíamos ser el ejemplo. Este es uno de los casos más graves de permisología. El hecho de romper acá es una buena señal. Yo creo que tenemos una oportunidad única, hay que aprovecharla, empujarla y ojalá vayamos todos hacia eso, o sea, demostrar que nosotros sí podemos hacer otras cosas."

A juicio del exintendente, acelerar la tramitación de iniciativas no implica eliminar los procesos de evaluación, sino reducir los tiempos para concretar inversiones estratégicas.

"Debería acelerarse los proyectos. Ahora, ¿qué le llamamos acelerar? Un proyecto que se demora siete años, ¿a cuánto lo vamos a acelerar? ¿A tres años? ¿A veinticuatro horas? No, tampoco a un año. Entonces tú tienes que demostrar que si sacas alguno de estos proyectos, y sobre todo en Magallanes, porque Magallanes está en la mira a nivel nacional, aquí es una de las zonas importantes."

Finalmente, sostuvo que iniciativas vinculadas a centros de datos, hidrógeno verde, infraestructura digital y desarrollo antártico representan una oportunidad histórica para la región.

"Hay una oportunidad. Sean ellos, sean otros, está. Eso puede ir asociado obviamente al hidrógeno verde y a otras cosas. Hay que empujar cuáles de todas estas cosas agarramos, las que están las empujamos y las nuevas. Ojalá pase la fibra óptica por acá. Tenemos energía, tenemos todo, pero necesitamos el cable, necesitamos las comunicaciones."



