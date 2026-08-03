FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA CERRÓ CON BALANCE POSITIVO Y RÉCORD DE AUDIENCIA, SEGÚN ALCALDE RADONICH

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, abordó esta mañana una amplia agenda de temas durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde analizó las consecuencias del invierno en la comuna, los efectos del cambio climático, el avance del nuevo Plan Regulador, las políticas ambientales impulsadas por el municipio y realizó un balance del reciente Festival Folclórico en la Patagonia.

En materia de emergencia invernal, el jefe comunal explicó que las precipitaciones y el deshielo han obligado a mantener un despliegue permanente de maquinaria municipal, especialmente en sectores periurbanos.

"Estamos con la maquinaria en los periurbanos... sacando hielo para mejorar algunos accesos. El día viernes estuvimos en el sector sur, en Monteverde Alto, por ejemplo, aquí la capa de hielo era de 15 centímetros", señaló.

Radonich indicó que este invierno ha presentado características distintas a las temporadas anteriores, con menos nieve y una mayor presencia de hielo producto de las bajas temperaturas.

"En estas semanas de frío, sumando también junio y julio, hemos gastado cerca de... vamos a llegar, calculamos, a cerca de 500 toneladas de sal", afirmó, agregando que el municipio ya cuenta con un nuevo cargamento en camino y mantiene una reserva estratégica para enfrentar eventuales contingencias.

El alcalde sostuvo que el cambio climático está modificando los patrones meteorológicos y llamó a reforzar la planificación urbana para disminuir riesgos.

"No es que la municipalidad indique porque sí. Hay varias casas en nuestra ciudad que están construyendo en lugares que no se puede construir... Estoy hablando también de la seguridad, porque si yo digo que aquí no se puede construir por razones geológicas, te estoy protegiendo", expresó.

Añadió que los recientes eventos climáticos registrados en distintas zonas del país demuestran la necesidad de respetar las restricciones territoriales.

"Hemos visto de forma muy brutal en nuestro país que de una sequía extrema nos vamos a una lluvia extrema en pocos meses... Por eso es importante entender que el cambio climático va con condiciones que hay que cumplir", manifestó.

En ese contexto, confirmó que el nuevo Plan Regulador Comunal considera como uno de sus ejes centrales la gestión del riesgo de desastres y la identificación de zonas vulnerables frente a lluvias, nieve, viento, marejadas y movimientos de terreno.

Respecto de las políticas ambientales, Radonich destacó que Punta Arenas se ha convertido en un referente nacional gracias al desarrollo de su Plan de Acción Climática elaborado con recursos y profesionales municipales, sin contratar consultorías externas.

"No nos habían dado 200 millones de pesos... lo vamos a hacer solos, ahorramos plata para el Estado. Así fue... solamente con el conocimiento que tenía Paulina, con un grupo de funcionarios y con la voluntad de todos", indicó.

Asimismo, adelantó que la comuna será la primera del país en actualizar su Plan de Acción Climática y medir por segunda vez su huella de carbono.

"Estoy seguro que vamos a tener una baja de un porcentaje de un 12 a un 13%, lo que es muy importante. Seríamos la primera comuna que más baja sus emisiones de gases de efecto invernadero", sostuvo.

El alcalde también resaltó los avances del programa municipal de reciclaje, especialmente en la recuperación de envases de vidrio.

"Nuestra ciudad... es la que más recicla envases. Tenemos un 11% de reciclaje de envases, lo que es un número muy importante y fue destacado en la última presentación nacional", afirmó.

Finalmente, Radonich realizó un positivo balance del Festival Folclórico en la Patagonia, destacando tanto la convocatoria como el alcance alcanzado mediante las transmisiones digitales.

"Este fue el festival más visto de la historia de nuestros festivales en cantidad de personas que se sumó a las transmisiones de diversos medios", aseguró.

No obstante, precisó que el trabajo municipal continuó de forma paralela con labores de seguridad y atención de emergencias durante el fin de semana. En ese contexto, valoró la detención de un sujeto que habría intentado asaltar a una mujer en el centro de Punta Arenas y pidió mayor firmeza por parte del sistema judicial.

"Espero que los jueces entiendan que esa persona es un peligro para la sociedad y que debe estar detenido en la cárcel y no en la vía pública", concluyó.





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