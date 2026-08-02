PARLAMENTO ANDINO FIRMA ACUERDOS CON LA BCN Y CLARCIEV PARA FORTALECER LA LABOR LEGISLATIVA Y EL DERECHO A LA IDENTIDAD

El Parlamento Andino suscribió dos convenios de cooperación internacional orientados a fortalecer el trabajo legislativo y promover el derecho a la identidad en la región. Las iniciativas fueron impulsadas por el presidente del organismo, senador Manuel José Ossandón, y consideran acuerdos con la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN) y el Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identificación y Estadísticas Vitales (CLARCIEV).

El primer acuerdo corresponde a un Memorando de Entendimiento entre la Biblioteca del Congreso Nacional y el Parlamento Andino, firmado por el director de la BCN, Ignacio Rodríguez; el secretario general del Parlamento Andino, Eduardo Chiliquinga; y el presidente del organismo. El documento establece un marco de colaboración para modernizar la asesoría parlamentaria y desarrollar proyectos en materias como inteligencia artificial, ciberseguridad, transformación digital y una Red Interparlamentaria Andina de Información Legislativa.

En la misma jornada también se firmó un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con CLARCIEV, representado por su presidente, el Dr. Omar Morales. El acuerdo contempla la elaboración de un marco normativo modelo para apoyar a los Estados miembros en la actualización de sus legislaciones y contribuir a la erradicación del subregistro de nacimientos.

Además, el convenio incorpora la adhesión a la campaña regional "Latinoamérica y el Caribe, una región sin invisibles", que promueve el registro gratuito de nacimientos, junto con acciones de cooperación técnica y la realización de foros legislativos y audiencias públicas para fomentar el acceso al derecho a la identidad.

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