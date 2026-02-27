Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

27 de febrero de 2026

DIPUTADO ELECTO ALEJANDRO RIQUELME SOSTUVO REUNIONES CON FUTUROS MINISTROS PARA ABORDAR PRIORIDADES DE MAGALLANES

​Buenos Días Región

Alejandro Riquelme

​Durante el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Alejandro Riquelme, diputado electo por Magallanes, informó que esta semana sostuvo reuniones con los futuros ministros del gobierno de José Antonio Kast, con el objetivo de plantear las principales necesidades de la región.

El diputado señaló que la recepción por parte de las futuras autoridades ha sido positiva y que el trabajo se está adelantando antes del cambio de mando del 11 de marzo.

Respecto a la eventual donación a Cuba sostuvo que los recursos del Gobierno Regional deben destinarse exclusivamente a Magallanes.

Finalmente, adelantó que las designaciones de autoridades regionales se conocerán durante marzo y que se privilegiará, según indicó, criterios profesionales por sobre militancias políticas.

Miguel Sierpe Gallardo, Ex Consejero Regional

MIGUEL SIERPE REFLEXIONA SOBRE EL CONSEJO REGIONAL Y EL ESCENARIO POLÍTICO NACIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

GOBIERNO REGIONAL RECIBE ESTUDIO DE HARVARD PARA IMPULSAR LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE TIERRA DEL FUEGO

Leer Más

​El informe elaborado por Growth Lab de la Universidad de Harvard entrega un diagnóstico económico y propone áreas estratégicas para avanzar hacia una matriz productiva más sostenible y resiliente en la provincia fueguina.

​El informe elaborado por Growth Lab de la Universidad de Harvard entrega un diagnóstico económico y propone áreas estratégicas para avanzar hacia una matriz productiva más sostenible y resiliente en la provincia fueguina.

harvard tierra del fuego
nuestrospodcast
Biro

SUJETO QUEDA EN PRISIÓN PREVENTIVA TRAS ROBO DE ACCESORIOS DESDE MOTOCICLETA EN PUNTA ARENAS

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
harvard tierra del fuego

GOBIERNO REGIONAL RECIBE ESTUDIO DE HARVARD PARA IMPULSAR LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE TIERRA DEL FUEGO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
IMG-20260226-WA0282

MAGALLÁNICO CARLOS LAULER REGRESA A LA SELECCIÓN CHILENA DE BÁSQUETBOL Y BUSCA EL TRIUNFO CLAVE RUMBO AL MUNDIAL JUGANDO DE LOCAL EN VALDIVIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
PAD: Vasectomía

VASECTOMÍA CON BONO PAD EN MAGALLANES: CUÁNTO SE PAGA Y CÓMO ACCEDER AL BENEFICIO FONASA