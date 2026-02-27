DIPUTADO ELECTO ALEJANDRO RIQUELME SOSTUVO REUNIONES CON FUTUROS MINISTROS PARA ABORDAR PRIORIDADES DE MAGALLANES

​Durante el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Alejandro Riquelme, diputado electo por Magallanes, informó que esta semana sostuvo reuniones con los futuros ministros del gobierno de José Antonio Kast, con el objetivo de plantear las principales necesidades de la región.

El diputado señaló que la recepción por parte de las futuras autoridades ha sido positiva y que el trabajo se está adelantando antes del cambio de mando del 11 de marzo.

Respecto a la eventual donación a Cuba sostuvo que los recursos del Gobierno Regional deben destinarse exclusivamente a Magallanes.

Finalmente, adelantó que las designaciones de autoridades regionales se conocerán durante marzo y que se privilegiará, según indicó, criterios profesionales por sobre militancias políticas.

