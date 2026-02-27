27 de febrero de 2026
DIPUTADO ELECTO ALEJANDRO RIQUELME SOSTUVO REUNIONES CON FUTUROS MINISTROS PARA ABORDAR PRIORIDADES DE MAGALLANES
Buenos Días Región
Durante el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Alejandro Riquelme, diputado electo por Magallanes, informó que esta semana sostuvo reuniones con los futuros ministros del gobierno de José Antonio Kast, con el objetivo de plantear las principales necesidades de la región.
El diputado señaló que la recepción por parte de las futuras autoridades ha sido positiva y que el trabajo se está adelantando antes del cambio de mando del 11 de marzo.
Respecto a la eventual donación a Cuba sostuvo que los recursos del Gobierno Regional deben destinarse exclusivamente a Magallanes.
Finalmente, adelantó que las designaciones de autoridades regionales se conocerán durante marzo y que se privilegiará, según indicó, criterios profesionales por sobre militancias políticas.
GOBIERNO REGIONAL RECIBE ESTUDIO DE HARVARD PARA IMPULSAR LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA DE TIERRA DEL FUEGO
El informe elaborado por Growth Lab de la Universidad de Harvard entrega un diagnóstico económico y propone áreas estratégicas para avanzar hacia una matriz productiva más sostenible y resiliente en la provincia fueguina.
