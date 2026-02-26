SMA ENVÍA NOTIFICACIÓN MASIVA A 45 CENTROS SALMONEROS DE MAGALLANES PARA PREVENIR SOBREPRODUCCIÓN

La Superintendencia del Medio Ambiente inició el 2026 con el envío de notificaciones preventivas a titulares de Centros de Engorda de Salmones, medida que busca reforzar el cumplimiento ambiental y evitar que las operaciones excedan los límites productivos autorizados en sus permisos ambientales.

La acción alcanzó a 263 centros ubicados en la zona austral del país, de los cuales 45 corresponden a la Región de Magallanes, además de 98 en Los Lagos y 120 en Aysén. Cada titular recibió un reporte con una estimación de su nivel actual de producción en comparación con el máximo permitido en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

La superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, explicó que el objetivo es promover un enfoque preventivo. Según indicó, los informes permiten advertir oportunamente a las empresas sobre su situación productiva, evitando eventuales incumplimientos asociados a la sobreproducción en la industria salmonera.

Las notificaciones se sustentan en herramientas tecnológicas que analizan información del Sistema de Información de Fiscalización de Acuicultura (SIFA) de SERNAPESCA, incorporando datos como ubicación del centro, código RNA, límite autorizado y producción estimada a la fecha. Desde la SMA precisaron que estos reportes tienen carácter preventivo y anteceden a la verificación formal del cumplimiento ambiental anual.





