Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

25 de febrero de 2026

“ALINEACIÓN PLANETARIA” SERÁ VISIBLE ESTE 28 DE FEBRERO EN CHILE: QUÉ SE PODRÁ VER DESDE MAGALLANES

​El fenómeno ocurrirá posterior al atardecer, siendo observados distintos planetas a simple vista.

NASA_JPL-Caltech

Durante la tarde del próximo 28 de febrero se producirá un evento astronómico conocido popularmente como una “alineación planetaria”, fenómeno en el que varios planetas serán visibles en una misma franja del cielo poco después de la puesta de Sol.

Pero, ¿es este evento realmente una ‘alineación’? José Utreras, astrónomo y Coordinador de Contenidos y Divulgación del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines – CATA (Centro Basal de ANID), explica estos fenómenos. 

¿A qué se le llama “alineación planetaria”?

En el Sistema Solar, los planetas orbitan alrededor del Sol en planos muy similares. Debido a esta disposición, desde la Tierra se observan distribuidos a lo largo de una misma franja del cielo. En ese sentido, los planetas siempre se encuentran “alineados”, lo que varía es si coinciden en el cielo nocturno y cuántos de ellos se pueden ver simultáneamente desde nuestra perspectiva.

“Al observar el cielo, lo hacemos desde dentro del propio Sistema Solar. Es como si viéramos una pista de carreras desde la perspectiva de uno de los corredores. Cuando lo vemos de perfil, parecería que el resto de los atletas forman una línea horizontal. Ese circuito plano es lo que llamamos el plano de la eclíptica y cuando vemos varios planetas al mismo tiempo durante la noche, se suele hablar de alineación”, explica José Utreras.

“Lo que popularmente se llama ‘alineación planetaria’ no significa que los planetas se reúnan en el espacio, sino que simplemente son visibles simultáneamente desde la Tierra. Si el cielo fuera completamente oscuro, veríamos alineaciones de al menos tres planetas prácticamente todos los días. Por ejemplo, desde Santiago, Marte está sobre el horizonte entre las 6 AM y 6 PM aproximadamente, pero no lo vemos porque el cielo es brillante”, aclara el astrónomo del CATA.

En cuanto a la periodicidad de estos sucesos, el científico ratifica que configuraciones de tres o cuatro planetas visibles a la vez son relativamente frecuentes. En el caso de cinco o más planetas visibles simultáneamente son menos comunes, pero tampoco extraordinarios, y suelen ocurrir cada ciertos años.

Visibilidad desde Chile

Desde nuestro país, el astrónomo del CATA aclara que en esta “alineación” de cinco planetas se pueden ver a simple vista: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Para el caso de Urano y Neptuno se necesitarán telescopios. “Cuando se habla de seis o siete planetas alineados, hay que entender que no todos serán visibles sin instrumentos ópticos”, enfatiza Utreras.

Además, la visibilidad dependerá de la ubicación dentro del país y de las condiciones del cielo. “Para que un planeta sea visible a simple vista necesita estar al menos unos pocos grados sobre el horizonte, idealmente a más de diez grados. Cerca del horizonte la atmósfera absorbe y dispersa la luz, debilitando incluso planetas brillantes. A esto se suma la contaminación lumínica y posibles obstáculos como cerros o edificios”, explica el astrónomo.

En el norte de Chile Venus y Saturno se podrían ver justo después de la puesta de Sol, muy bajos sobre el horizonte. En la zona central, como Santiago, su visibilidad será más limitada, mientras que el único planeta con buena visibilidad para todo el país será Júpiter.

Por último, la observación comienza inmediatamente después de la puesta de Sol. “Si se espera demasiado, Venus y Saturno ya se habrán ocultado. Se recomienda tener un cielo limpio y un horizonte completamente despejado hacia el poniente. Es importante no mirar directamente al Sol. En el atardecer el cielo aún brilla y eso dificulta mucho la observación”, comenta Utreras.

Respecto a posibles riesgos, este fenómeno no traerá ningún efecto negativo sobre nuestro planeta o en el Sistema Solar. “Los planetas simplemente coinciden en nuestra línea de visión. Las fuerzas gravitacionales que ejercen sobre la Tierra son insignificantes comparadas con las del Sol y la Luna”.

Más allá del atractivo visual, este tipo de eventos ofrece una oportunidad para comprender nuestro espacio en el Universo. “Nos permite explicar que el Sistema Solar es plano y que los planetas orbitan en un disco. También muestra que los planetas y la Tierra se mueven y que lo que cambia no es que los planetas se reúnan, sino nuestra perspectiva de ellos”, concluye el astrónomo de CATA.


Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SERVIU INFORMA QUE EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN DEL EX CLUB HÍPICO REQUIERE DESOCUPACIÓN TOTAL PREVIA A TOMA DE POSESIÓN

Leer Más

​El director (s) del Servicio de Vivienda y Urbanización sostuvo una reunión con representantes de los propietarios de caballos y reiteró los alcances legales del proceso, instándolos a adoptar prontamente alternativas para el traslado de los animales.

​El director (s) del Servicio de Vivienda y Urbanización sostuvo una reunión con representantes de los propietarios de caballos y reiteró los alcances legales del proceso, instándolos a adoptar prontamente alternativas para el traslado de los animales.

MINVU - Avance expropiación Club Hípico_feb26_1
nuestrospodcast
NASA_JPL-Caltech

“ALINEACIÓN PLANETARIA” SERÁ VISIBLE ESTE 28 DE FEBRERO EN CHILE: QUÉ SE PODRÁ VER DESDE MAGALLANES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
NASA_JPL-Caltech

“ALINEACIÓN PLANETARIA” SERÁ VISIBLE ESTE 28 DE FEBRERO EN CHILE: QUÉ SE PODRÁ VER DESDE MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Alejandro Fernández, Director regional Servicio Biodiversidad Áreas Protegidas

NUEVO SERVICIO DE BIODIVERSIDAD INICIA OPERACIONES EN MAGALLANES Y ASUME GESTIÓN PROGRESIVA DE ÁREAS PROTEGIDAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
INICIO PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN (1)

PUNTA ARENAS INICIA PAGO DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN 2026

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250