$249 MILLONES INVIERTE LA JUNJI MAGALLANES EN MANTENER CALEFACCIÓN DE JARDINES INFANTILES

“Hacemos el mantenimiento del sistema de líneas de calefacción y calderas, de manera anual, de todos los establecimientos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Se trata de 21 recintos educativos, que deben contar con las certificaciones y documentación al día”, detalló el ingeniero constructor de la Subdirección de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos del servicio público de Educación Parvularia, Fernando Léon Taboada.

El profesional destacó la importancia para el bienestar integral de niñas y niños, del cuidado de estos sistemas, considerando las bajas temperaturas que afectan a la zona Austral, casi todo el año. Estos trabajos demandan, para este 2026, una inversión de $249 millones, con labores a cargo de la empresa proveedora Teccnical Climatizaciones, cubriendo las unidades educativas de Puerto Williams, Porvenir, Puerto Natales y Punta Arenas.

Fernando León enfatizó que los mantenimientos se efectúan tres veces al año, con un contrato que se consolida mediante licitación pública.

El socio fundador de Teccnical Climatizaciones, César Oyarzún, explicó que sus labores son mantener los equipos, radiadores, bombas y calderas, “de acuerdo a una programación que cubre toda la región, con personal calificado, profesionales, maestros y técnicos, que están atentos a la prioridad que implica la Educación Parvularia y bienestar integral de niñas y niños en su primera infancia”.

La directora regional de la Junji, Paola Valenzuela Pino, lideró una visita a las obras de mantenimiento de calderas, en el Jardín Infantil “Villa Austral”, ubicado en calle Rómulo Correa 01610, donde felicitó el trabajo de los involucrados.

“Para este Año Parvulario 2026 ‘Junji se prepara’ para recibir a las niñas, los niños, sus familias y los equipos institucionales. Todas y todos los funcionarios de la Dirección Regional de Magallanes estamos abocados a otorgar las mejores condiciones. Han sido aprovechadas las semanas de las vacaciones veraniegas para dejar todo operativo”, subrayó.

Paola Valenzuela informó que el lunes 2 de marzo será el regreso a los jardines infantiles y programas educativos de las y los integrantes de los equipos pedagógicos y administrativos; el miércoles 4 del mismo mes, el ingreso de las y los párvulos nuevos y el lunes 9, de las niñas y los niños “antiguos”, que inician un nuevo año de aprendizajes jugando en los recintos de la Junji.

Logística y abastecimiento en la Junji Magallanes

La directora igualmente visitó la Bodega Regional de la Junji Magallanes, a cargo de René Calisto Acosta y dependiente de la Unidad de Logística y Abastecimiento del Departamento de Administración y Finanzas, informándose del traslado de material pedagógico y de administración a las unidades ubicadas en las comunas de Torres del Paine, Puerto Natales incluyendo Puerto Edén, Porvenir, Puerto Williams y Punta Arenas.

Señaló que la distribución de elementos permitirá realizar intervenciones educativas con todo lo necesario. “Las familias están invitadas a llevar a sus hijas e hijos a los jardines infantiles y programas educativos de la Junji Magallanes. Tenemos cupos disponibles, que pueden ser consultados en línea, a través del sitio web www.junji.cl. La Junji es responsable de la Educación Parvularia y bienestar integral de las niñas y los niños. En esto, las personas pueden confiar. Se trata de un trabajo colaborativo, muy bien coordinado y de constante comunicación”, aseveró.

Concluyó que el prestigio de la Junji cuenta con el respaldo de generaciones de familias que han sido educadas en sus recintos y programas. “Las familias nos conocen, conocen nuestro compromiso, con la tarea pedagógica y de bienestar que hay en cada establecimiento y programa educativo, para que todas las niñas y los niños tengan acceso a la Educación Parvularia”, cerró.

