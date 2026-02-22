SANTO TOMÁS DARÁ INICIO A LA SEMANA CERO CON JORNADA DE BIENVENIDA PARA ESTUDIANTES NUEVOS

Con el objetivo de acompañar y facilitar la inserción de quienes inician su vida en la educación superior, Santo Tomás Punta Arenas realizará este lunes 23 de febrero la Inducción General de Semana Cero 2026, instancia que dará la bienvenida a los estudiantes que ingresan por primera vez a la institución.

La jornada corresponde a la primera actividad oficial de recepción estudiantil y forma parte de un programa que se extenderá durante dos semanas, período en el cual los nuevos alumnos participarán en diversas acciones orientadas a fortalecer su adaptación al entorno académico.

Durante Semana Cero, los estudiantes podrán acceder a talleres impartidos por el Centro de Aprendizaje, intervenciones desarrolladas por la Dirección de Asuntos Estudiantiles a través de su programa de Bienestar y Salud Mental, actividades específicas por carrera, además de una feria de servicios estudiantiles, entre otras instancias formativas y de integración.

Al respecto, la rectora de la sede, Valeska Acevedo Gaete, destacó la relevancia de este proceso inicial. "Semana Cero representa una etapa fundamental para nuestros estudiantes nuevos, ya que les permite integrarse a la comunidad educativa, conocer los apoyos institucionales disponibles y comenzar su formación académica con mayor seguridad y confianza. Como institución, buscamos que cada estudiante se sienta acompañado desde el primer día”, señaló.

La Inducción General contempla, además, la charla “Iniciativa, Motivación y Emprendimiento”, a cargo del consultor y especialista en innovación Kenneth Gent Franch, quien abordará temáticas vinculadas al desarrollo personal, la motivación y la cultura emprendedora.

La actividad se realizará en el patio techado de la sede, ubicada en Mejicana 665, en dos horarios: 11:00 horas para estudiantes de jornada diurna y 18:00 horas para jornada vespertina.

El inicio oficial de clases en Santo Tomás Punta Arenas está programado para el próximo lunes 9 de marzo.

