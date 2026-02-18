Punta Arenas,
18 de febrero de 2026

SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL AVANZA EN JUSTICIA RESTAURATIVA EN NATALES EN ALIANZA CON PROGRAMA DE ATENCIÓN INFANTO ADOLESCENTE

​Este mecanismo se define como un proceso voluntario y confidencial que permite a las partes involucradas resolver un conflicto de manera colaborativa, constituyéndose en una alternativa al juicio penal tradicional.

La Mediación Penal Juvenil se sustenta en el enfoque de justicia restaurativa, que propone un cambio de paradigma respecto del modelo retributivo clásico, que en lugar de centrarse exclusivamente en la sanción promueve un espacio seguro de diálogo, guiado por un tercero imparcial, donde las personas involucradas pueden expresar sus puntos de vista y necesidades. Asimismo, revaloriza el rol de la víctima, otorgándole un lugar activo para manifestar el impacto del hecho y sus expectativas de reparación. Son las propias partes quienes construyen un acuerdo que fomenta la responsabilización activa del ofensor u ofensora y la reparación efectiva del daño causado.

Gracias a esta nueva forma de abordar los conflictos, se ha comenzado a incorporar, por primera vez de manera sistemática, a la víctima en los procesos de responsabilidad penal adolescente, generando un impacto positivo tanto en las trayectorias de las y los adolescentes como en la satisfacción de quienes han sido afectados por el delito.

Como lo destacó el Director Regional de Reinserción Social Juvenil de Magallanes, César Montiel Alvarado, "en este proceso restaurativo y especializado, la víctima y el imputado acuerdan determinar conjuntamente la reparación real o simbólica del daño ocasionado con la comisión del delito, asistidos por un mediador, persona acreditada por el Consejo de Estándares y Acreditación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil".

En la región de Magallanes, la Mediación Penal Juvenil comenzó a implementarse en enero de 2025, en el marco de la puesta en marcha del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Desde entonces y hasta la fecha, se han registrado 60 derivaciones, considerando que en una misma causa puede involucrarse más de un ofensor y/o más de una víctima, según lo informado por la Unidad de Coordinación Judicial del Servicio en la región.

Para el desarrollo de estos procesos, la Unidad cuenta con una mediadora especializada, encargada de coordinar y ejecutar las mediaciones penales que son derivadas al Servicio desde los Tribunales de Justicia y el Ministerio Público, garantizando un abordaje técnico y conforme al enfoque restaurativo que sustenta esta normativa.

"Estamos avanzando en instalar la Mediación Penal Adolescente como un proceso de justicia restaurativa, centrado en la responsabilización activa del o la joven, la reparación del daño causado a la víctima y la promoción de la reinserción social, superando así un enfoque exclusivamente punitivo. Como Servicio, impulsamos la generación de acuerdos voluntarios para aquellos casos que dentro del sistema penal podrían resolverse mediante una suspensión condicional del procedimiento, un acuerdo reparatorio o la aplicación del principio de oportunidad, logrando un impacto positivo y significativo en todas las personas involucradas", afirma la mediadora Sindy Hechenleitner Filipic.

Adicionalmente, la profesional destaca que la Mediación Penal Adolescente se centra en la reparación del daño material o simbólico del delito y permite que la o el joven ofensor tome conciencia del impacto de sus acciones. Para ello, explica, se desarrolla un trabajo directo y cercano tanto con la víctima como con el ofensor, resguardando siempre el consentimiento libre e informado de ambas partes y acompañando el proceso con criterios técnicos y restaurativos.

Alianza estratégica en Puerto Natales

La Mediación Penal Adolescente se encuentra disponible en toda la región de Magallanes, por lo que, para garantizar su acceso en cada territorio, la Mediadora Penal juvenil, que es parte de la Unidad de Coordinación Judicial del Servicio de Reinserción Social Juvenil, se traslada a las distintas comunas, con el fin de abordar las causas derivadas desde tribunales o el Ministerio Público. Cabe señalar que, "Antes de la entrada en vigencia de este proceso, si bien existían salidas alternativas como la suspensión condicional del procedimiento o acuerdos reparatorios, estas no contaban con un marco especializado de mediación ni con el enfoque restaurativo integral que incorpora la nueva normativa", reafirma Sindy Hechenleitner.

En Puerto Natales, y tras derivarse un caso desde el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, por el delito de tráfico en pequeñas cantidades, el Servicio de Reinserción Social inició un proceso de Mediación Penal, donde si bien no había una víctima directa, se propició una alianza estratégica con el Programa de Atención Integral Infanto Adolescente (PAI IA). 

Este programa tiene la función de brindar tratamiento especializado y rehabilitación a jóvenes con consumo problemático de alcohol y drogas, integrando la salud mental. Funciona mediante equipos multidisciplinarios de SENDA y el Ministerio de Salud, utilizando terapias personalizadas, actividades recreativas y seguimiento para mejorar la calidad de vida de los usuarios. El equipo de Puerto Natales está compuesto por una técnico social, una psicóloga, una trabajadora social y una coordinadora psicóloga.

Este programa es dirigido por Karla Álvarez Alarcón, Psicóloga y Coordinadora en Puerto Natales, quien relevó el trabajo llevado a cabo en justicia restaurativa, señalando: "Este trabajo que desarrollamos junto al Servicio de Reinserción Social Juvenil, es una oportunidad para abrir una puerta a nuevas posibilidades, para cambiar la imagen del joven infractor de ley, para demostrar de manera pública que los chiquillos logran razonar respecto al delito que cometieron, y que ese tipo de situaciones delictuales tienen que ver con experiencias o carencias que ellos traen, que cargan y que influyen en que cometan delitos. La posibilidad de que la mediación ayude a que ellos puedan reflexionar respecto a esta conducta, es una gran oportunidad que a la larga permitirá generar cambios reales en ellos".

Esta alianza facilitó la ejecución de una actividad de reparación consistente en la elaboración de material gráfico de carácter preventivo y educativo, que ha permitido generar un aporte a este programa, orientado a la prevención del consumo problemático de alcohol y otras drogas en la población adolescente. Si bien el daño asociado a la conducta infractora no está relacionado con una víctima directa, la actividad comprometida se orientó a reparar el daño social, devolviendo a la comunidad una acción con valor preventivo y educativo.

Estas acciones se enmarcan en las alianzas colaborativas de las instituciones integrantes del Comité Operativo Regional (COR), instancias que se crearon a partir de la ley 21.527 que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y crea el Servicio de Reinserción Social Juvenil.


