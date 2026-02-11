Punta Arenas,
11 de febrero de 2026

JAZZ EN LA PATAGONIA DESTACA NIVEL LOCAL E INTERNACIONAL

Buenos Días Región

Jorge Sharp Corona, Fundación

Con Brasil como país invitado, la Fundación Jorge Sharp Corona desarrolla una nueva versión de la Semana Internacional del Jazz en la Patagonia, que se realiza en Punta Arenas y Puerto Natales. El presidente de la fundación, Jorge Sharp Galetovic, abordó los detalles del evento en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, destacando la alta convocatoria y el nivel artístico de esta edición.

Sharp señaló que el balance ha sido “completamente positivo”, subrayando que las jornadas en Punta Arenas han contado con sala llena y una activa participación del público. Además, valoró especialmente la presencia de músicos regionales, quienes compartieron escenario con artistas nacionales e internacionales, demostrando —según indicó— un estándar de calidad comparable al de los invitados.

Entre los invitados internacionales destaca el trompetista brasileño Daniel Dalcántara, músico de cuarta generación y líder de la São Paulo Big Band, quien se presenta acompañado por destacados intérpretes nacionales. La programación incluye repertorio de jazz tradicional, bossa nova y música improvisada, en un formato que permite la interacción entre los artistas sobre la base de estándares del jazz.

La Semana Internacional del Jazz en la Patagonia contempla presentaciones en Punta Arenas y culmina en Puerto Natales, reforzando su carácter regional. Desde la organización destacaron el apoyo de instituciones y empresas locales, así como el respaldo de espacios culturales que han permitido consolidar este encuentro como una de las actividades musicales más relevantes del verano en la región de Magallanes.



Marcel Bermúdez, Director de Tránsito y Transporte Público Ilustre Municipalidad

SOAP 2026 VUELVE A VENDERSE TRAS PUBLICACIÓN DE LEY JACINTA

TARJETA PUNTA ARENAS IMPULSA COMPRAS ESCOLARES CON DESCUENTOS EN LIBRERÍAS

Leer Más

camino al andino pintura (5)

MOP REFUERZA SEGURIDAD VIAL REALIZANDO DEMARCACIÓN DE LOS PAVIMENTOS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MINVU - Banco de suelos para Magallanes_feb26

MINVU FORTALECE BANCO DE SUELOS PARA ASEGURAR NUEVOS PROYECTOS HABITACIONALES EN MAGALLANES

aguilera-minsal-salud-e1721418145284

GOBIERNO NO LOGRÓ LA META DE REDUCIR A MENOS DE 200 DÍAS TIEMPOS DE LISTAS DE ESPERA, PERO MEDICIÓN ALCANZÓ LA CIFRA MÁS BAJA DESDE QUE HAY REGISTRO