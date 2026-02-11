JAZZ EN LA PATAGONIA DESTACA NIVEL LOCAL E INTERNACIONAL

Con Brasil como país invitado, la Fundación Jorge Sharp Corona desarrolla una nueva versión de la Semana Internacional del Jazz en la Patagonia, que se realiza en Punta Arenas y Puerto Natales. El presidente de la fundación, Jorge Sharp Galetovic, abordó los detalles del evento en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, destacando la alta convocatoria y el nivel artístico de esta edición.

Sharp señaló que el balance ha sido “completamente positivo”, subrayando que las jornadas en Punta Arenas han contado con sala llena y una activa participación del público. Además, valoró especialmente la presencia de músicos regionales, quienes compartieron escenario con artistas nacionales e internacionales, demostrando —según indicó— un estándar de calidad comparable al de los invitados.

Entre los invitados internacionales destaca el trompetista brasileño Daniel Dalcántara, músico de cuarta generación y líder de la São Paulo Big Band, quien se presenta acompañado por destacados intérpretes nacionales. La programación incluye repertorio de jazz tradicional, bossa nova y música improvisada, en un formato que permite la interacción entre los artistas sobre la base de estándares del jazz.

La Semana Internacional del Jazz en la Patagonia contempla presentaciones en Punta Arenas y culmina en Puerto Natales, reforzando su carácter regional. Desde la organización destacaron el apoyo de instituciones y empresas locales, así como el respaldo de espacios culturales que han permitido consolidar este encuentro como una de las actividades musicales más relevantes del verano en la región de Magallanes.





