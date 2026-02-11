Punta Arenas,
11 de febrero de 2026

MOP REFUERZA SEGURIDAD VIAL REALIZANDO DEMARCACIÓN DE LOS PAVIMENTOS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

En enero de 2026, la empresa encargada de la conservación efectuó la demarcación del pavimento en la Ruta Y-580, camino hacia el Club Andino, cubriendo el tramo desde el km 0 hasta el km 5,320.

camino al andino pintura (5)

La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, en el marco del contrato de Conservación Global Mixto, se encuentra ejecutando importantes trabajos de demarcación de pavimento en diversas rutas de la Región de Magallanes, utilizando pintura acrílica y microesferas de vidrio.

“Estos insumos permiten alcanzar los niveles de reflectancia exigidos por las Especificaciones Técnicas y nos permiten dotar de mayor seguridad vial a los usuarios, optimizando las condiciones de transitabilidad para quienes utilizan la red vial de nuestra región”, señaló el Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández.

Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, las labores se concentraron en la Ruta 9 Norte, abarcando el tramo comprendido entre el kilómetro 5 y el Límite Provincial, aproximadamente en el km 161,4. Paralelamente, se realizaron trabajos de demarcación en la Ruta 9 Sur, específicamente entre los km 9,1 y 52,3.

Asimismo, en enero de 2026, la empresa encargada de la conservación efectuó la demarcación del pavimento en la Ruta Y-580, camino hacia el Club Andino, cubriendo el tramo desde el km 0 hasta el km 5,320.

Como explicó el Director (s) de Vialidad, Sebastian Schadenberg, los trabajos realizados en todas las rutas mencionadas incluyeron línea eje continua, línea eje segmentada/mixta, y líneas laterales de borde continuo.




IMG_7654

MOP REALIZA ENTREGA DE TERRENOS PARA INICIO DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE LA PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE PUERTO NATALES

camino al andino pintura (5)

MOP REFUERZA SEGURIDAD VIAL REALIZANDO DEMARCACIÓN DE LOS PAVIMENTOS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

