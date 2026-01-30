SEREMI DEL MOP DESTACA AVANCES EN CONECTIVIDAD VIAL, SEGURIDAD HÍDRICA Y DESARROLLO DEPORTIVO EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Obras Públicas de Magallanes, José Luis Hernández, informó sobre una serie de iniciativas relevantes que están marcando el desarrollo actual y futuro de la región, abordando materias de conectividad vial, seguridad hídrica y recuperación de infraestructura deportiva.

En materia de conectividad, la autoridad destacó la inauguración del nuevo acceso a Puerto Natales por Avenida Última Esperanza, una obra largamente esperada por la comunidad y que significó una inversión superior a los $7.500 millones. El proyecto fue ejecutado por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y abarca el tramo comprendido entre la Ruta 9 y la Avenida Última Esperanza, incorporando pavimentación en hormigón, soluciones de saneamiento, señalización, medidas de seguridad vial, aceras peatonales y paraderos. Esta infraestructura busca mejorar la seguridad, la fluidez del tránsito y la calidad de vida de quienes residen y transitan por la comuna, proyectándose además como un eje clave para su crecimiento futuro.

Finalmente, se abordó la entrega de la explotación del gimnasio Zavattaro a la Municipalidad de Porvenir, lo que marca un hito para la comuna tras años de espera luego del incendio que afectó al recinto en 2015 y que interrumpió el desarrollo deportivo local. La medida permitirá retomar el uso de este espacio para actividades deportivas y comunitarias, fortaleciendo la vida social y el bienestar de los habitantes de la capital fueguina.





