Punta Arenas,
30 de enero de 2026

SEREMI DEL MOP DESTACA AVANCES EN CONECTIVIDAD VIAL, SEGURIDAD HÍDRICA Y DESARROLLO DEPORTIVO EN MAGALLANES

Buenos días región.

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Obras Públicas de Magallanes, José Luis Hernández, informó sobre una serie de iniciativas relevantes que están marcando el desarrollo actual y futuro de la región, abordando materias de conectividad vial, seguridad hídrica y recuperación de infraestructura deportiva.

En materia de conectividad, la autoridad destacó la inauguración del nuevo acceso a Puerto Natales por Avenida Última Esperanza, una obra largamente esperada por la comunidad y que significó una inversión superior a los $7.500 millones. El proyecto fue ejecutado por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y abarca el tramo comprendido entre la Ruta 9 y la Avenida Última Esperanza, incorporando pavimentación en hormigón, soluciones de saneamiento, señalización, medidas de seguridad vial, aceras peatonales y paraderos. Esta infraestructura busca mejorar la seguridad, la fluidez del tránsito y la calidad de vida de quienes residen y transitan por la comuna, proyectándose además como un eje clave para su crecimiento futuro.

Finalmente, se abordó la entrega de la explotación del gimnasio Zavattaro a la Municipalidad de Porvenir, lo que marca un hito para la comuna tras años de espera luego del incendio que afectó al recinto en 2015 y que interrumpió el desarrollo deportivo local. La medida permitirá retomar el uso de este espacio para actividades deportivas y comunitarias, fortaleciendo la vida social y el bienestar de los habitantes de la capital fueguina.



BUQUE SARGENTO ALDEA RECALA EN MAGALLANES PARA CARGAR MATERIALES CLAVE PARA INICIAR CONSTRUCCIÓN DE MUELLE ANTÁRTICO EJECUTADO POR LA DOP

COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL APROBÓ PRIMER PARQUE EÓLICO DE MAGALLANES

CONDUCTOR EBRIO CHOCA CONTRA LOCAL COMERCIAL EN PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SEREMI DEL MOP DESTACA AVANCES EN CONECTIVIDAD VIAL, SEGURIDAD HÍDRICA Y DESARROLLO DEPORTIVO EN MAGALLANES

400 DEPORTISTAS DIERON VIDA A LAS OLIMPIADAS 80 AÑOS DE ENAP

GRATUITO, ONLINE Y ABIERTO A LA CIUDADANÍA: SEREMI DE JUSTICIA Y DEL TRABAJO LANZAN EN MAGALLANES CURSO VIRTUAL SOBRE DERECHO AL TRABAJO