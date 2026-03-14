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14 de marzo de 2026

EL AGUA QUE USA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TAMBIÉN PROVIENE DE CHILE: CRECE EL DEBATE POR SU HUELLA HÍDRICA

​El funcionamiento de plataformas de IA depende de centros de datos que procesan grandes volúmenes de información y que, en algunos casos, utilizan agua en sus sistemas de enfriamiento, lo que ha abierto una discusión sobre el impacto ambiental de esta infraestructura tecnológica en el país.

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El crecimiento de la inteligencia artificial y de los servicios digitales en el mundo depende de una infraestructura poco visible: los data centers. Estas instalaciones almacenan, procesan y distribuyen grandes cantidades de datos, permitiendo el funcionamiento de plataformas tecnológicas utilizadas a diario por millones de personas.

En Chile existen actualmente 33 centros de datos operativos y otros 34 en desarrollo. Algunos de estos recintos requieren sistemas de enfriamiento para mantener la temperatura de los servidores, lo que en ciertos casos implica el uso de agua, especialmente en instalaciones más antiguas.

Uno de los territorios donde este tema ha generado debate es Quilicura, en la Región Metropolitana, comuna que concentra una alta presencia de data centers en Latinoamérica. Allí funciona desde 2015 un centro de datos de Google, considerado el primero de la empresa en Sudamérica, que según información entregada por la propia compañía utilizó cerca de 458 millones de litros de agua durante 2024.

La discusión ha motivado iniciativas ciudadanas que buscan visibilizar la llamada “huella hídrica” de la inteligencia artificial. En paralelo, el desarrollo de esta infraestructura también forma parte de la agenda pública, luego de que el Gobierno impulsara un Plan Nacional de Data Centers con el objetivo de promover su instalación en el país bajo criterios de desarrollo tecnológico y sostenibilidad.

Fuente: Radio Universidad de Chile


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