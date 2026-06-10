HOTEL THE CORMORANT DESTACA LOS DESAFÍOS Y PROYECCIONES DEL TURISMO DE EXPERIENCIA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

En conversación con el programa de actualidad de Polar Comunicaciones, la gerenta de Hotel The Cormorant, Melina Forla, detalló el actual momento que atraviesa la industria de la hospitalidad en la zona y cómo el hotel ha adaptado su propuesta de valor para responder a las altas exigencias del mercado global, manteniendo un arraigo profundo con la historia y el entorno natural de la región.

Desestacionalización y nuevas experiencias en el Estrecho

Uno de los puntos clave analizados por la ejecutiva fue la necesidad urgente de romper la estacionalidad del turismo en Magallanes, un esfuerzo que requiere la articulación entre el sector público y privado. En ese sentido, Forla destacó que Hotel The Cormorant, gracias a su ubicación privilegiada en Puerto Williams ha desarrollado estrategias para atraer tanto al viajero corporativo nacional durante los meses de invierno como al turista de intereses especiales que busca experiencias de naturaleza extrema, observación de avifauna y expediciones antárticas.

"El turismo en Magallanes ya no se puede pensar solo para un par de meses de verano. Nuestra infraestructura y los atractivos de la comuna nos permiten ofrecer una experiencia de confort y cobijo frente al clima patagónico durante todo el año", apuntó la gerenta durante la entrevista.

Sustentabilidad y el valor de la identidad magallánica

En sintonía con las tendencias globales, la gerencia del hotel enfatizó que el nuevo perfil del turista —especialmente el de origen europeo y norteamericano— prioriza aquellos alojamientos que demuestran un compromiso real con el entorno. Hotel The Cormorant ha integrado prácticas de eficiencia energética, reducción de plásticos y, de manera muy significativa, el encadenamiento productivo local, incorporando materias primas, gastronomía y artesanía de proveedores de la región en su operación diaria.

De igual forma, Forla relevó el rol del capital humano local en el éxito del hotel, destacando que la hospitalidad magallánica, caracterizada por su calidez y conocimiento del territorio, es el factor que más valoran los huéspedes y lo que marca la diferencia en las plataformas de reseñas internacionales.

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