FUNDACIÓN ANTÁRTICA21 CELEBRA CINCO AÑOS FORTALECIENDO LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CONCIENCIA SOBRE EL CONTINENTE BLANCO

Esta mañana, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director de Fundación Antártica21, Edgardo Vega, realizó un balance de los primeros cinco años de trabajo de la organización, destacando el desarrollo de más de veinte proyectos, el impacto alcanzado en miles de personas y los nuevos desafíos que marcarán una etapa enfocada en fortalecer la educación, la cultura y la investigación científica vinculadas a la Antártica.



Vega señaló que el aniversario coincide con un escenario mundial que hace aún más urgente el trabajo de sensibilización sobre el cambio climático y la protección del continente blanco.



"Estamos convencidos de que la misión en la que estamos, la tarea, el objetivo que nos hemos propuesto, está más vigente que nunca. El 6 de junio de este año hubo 15 °C en Antártica, una anomalía de temperatura que es sobre 20 a 25 grados de lo que debía ser la temperatura normal en Antártica en junio. Ahora, recientemente, con imágenes satelitales, no se formó hielo marino del tamaño de Francia. Estamos hablando de superficies enormes y esos cambios nos hablan de que el planeta está cambiando, sobre todo dramáticamente en los polos."



Frente a este escenario, sostuvo que la protección de la Antártica depende de las decisiones que adopte la humanidad.



"Cuando hablamos del cuidado y protección de la Antártica no nos referimos a que hay que hacerle cosas a la Antártica. Nos referimos a que tenemos que tomar decisiones aquí en Punta Arenas, en Santiago, en Washington, en Beijing y en el resto del mundo. Los seres humanos tenemos que tomar decisiones para poder tener una vida más sustentable y con eso cuidar y proteger la Antártica."



Durante la entrevista, el director destacó que, en cinco años de funcionamiento, la fundación ha ejecutado más de veinte iniciativas, impactando de manera directa e indirecta a más de 20 mil personas, principalmente en Magallanes, aunque también en distintas regiones del país.



Entre los hitos recientes mencionó la entrega del reconocimiento Espíritu Antártico a la nadadora de aguas gélidas Bárbara Hernández y el crecimiento de los programas educativos, especialmente Antarkit e Ilán, orientados a acercar el conocimiento científico sobre la Antártica a niños y jóvenes.



Vega enfatizó que uno de los principales desafíos actuales es fortalecer el pensamiento crítico desde la infancia frente a la sobreabundancia de información.



"Uno de los grandes desafíos del siglo XXI es el desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad de poder informarnos en un mundo que tiene una oferta de información muy amplia. Los niños deben recibir herramientas para poder analizar información y para poder reflexionar sobre esa información."



En materia educativa, anunció que Antarkit ya se desarrolla en cuatro establecimientos de Punta Arenas y que este año incorporó a Puerto Williams, mientras que existen conversaciones para extender el programa a Puerto Natales y Porvenir durante 2027.



Asimismo, adelantó que el juego educativo Ilán continuará expandiéndose con torneos clasificatorios en nueve ciudades del país y que la gran final escolar de este año podría desarrollarse, si la planificación lo permite, a bordo del nuevo barco de Antarctica21.



Uno de los anuncios más relevantes fue la incorporación de una nueva línea de trabajo denominada "ciencia a bordo", que permitirá utilizar la nueva embarcación híbrida de Antarctica21 como plataforma para investigaciones desarrolladas por universidades e instituciones científicas nacionales.



"La Fundación comienza a ponerse pantalones largos desde esta temporada. Vamos a seguir con nuestro programa educativo y con nuestros programas culturales, pero ahora incorporamos la posibilidad de apoyar proyectos científicos de diferentes instituciones para que puedan utilizar la plataforma del nuevo barco y tomar datos que permitan publicar en revistas internacionales."



Respecto a la nueva embarcación, destacó que se tratará del primer barco híbrido construido en América destinado al turismo antártico con capacidades científicas.



"El que sea híbrido significa que va a haber momentos en que no va a haber que tener generadores a diésel funcionando. Eso no solamente reduce la huella de carbono, reduce el ruido que afecta a las especies y vamos a tener también la posibilidad de monitorear aquello."



Durante la conversación también valoró el aporte que ha realizado el sector privado en el posicionamiento de Punta Arenas como principal puerta de entrada a la Antártica.



"Un componente esencial del por qué somos la puerta de entrada más importante de la Antártica se debe a los privados. Se debe a Antarctica21, que creó este modelo de aerocrucero a la Antártica y permitió desarrollar una capacidad logística que hoy hace atractivo a Punta Arenas como puerta de entrada al continente."



En el ámbito de la divulgación, Vega calificó como un éxito la realización del encuentro TEDx impulsado por la fundación, asegurando que la convocatoria superó ampliamente las expectativas y permitió reunir a científicos, representantes del mundo cultural y ciudadanía interesada en las temáticas antárticas.



"Hemos puesto a conversar a científicos, a personas del área de la cultura y a ciudadanos interesados en la ciencia, el arte y la Antártica. Comienza a construirse lo que nosotros aspiramos a que sea una comunidad interesada en lo antártico y comprometida con lo antártico."



Finalmente, invitó a la comunidad a seguir las plataformas digitales de Fundación Antártica21, donde durante el segundo semestre se anunciarán nuevas actividades, concursos, la renovación de su sitio web y diversas iniciativas para seguir acercando la Antártica a la ciudadanía.







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