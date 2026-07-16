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16 de julio de 2026

MUNICIPIO REFUERZA APLICACIÓN DE SAL ANTE PRONÓSTICO DE HASTA -9 °C EN PUNTA ARENAS

​La Municipalidad de Punta Arenas intensificó las labores preventivas tras la nevada registrada en la ciudad y llamó a la comunidad a limpiar sus veredas y proteger los medidores de agua ante las bajas temperaturas pronosticadas para los próximos días.

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Luego de la nevada registrada durante la noche, la Municipalidad de Punta Arenas informó que reforzó el despliegue de sus equipos para enfrentar las condiciones climáticas previstas para los próximos días. Según el pronóstico informado por Senapred, las temperaturas podrían descender hasta los -9 °C, manteniéndose bajo cero durante varias jornadas.

El alcalde Claudio Radonich señaló que durante la madrugada se esparcieron 22 toneladas de sal en las principales calles de la ciudad y que las labores continuarán durante la noche y desde las 3:30 horas de este jueves, con el objetivo de mantener la conectividad y reducir los riesgos por la formación de hielo en las vías.

La autoridad también hizo un llamado a los vecinos a retirar la nieve acumulada en las veredas antes de que se congele, advirtiendo que ello facilita el desplazamiento seguro de peatones. Asimismo, recomendó proteger los medidores de agua frente a las bajas temperaturas que se esperan durante los próximos días.

Desde el municipio indicaron que los equipos continuarán trabajando durante las 24 horas con la aplicación de sal en los principales ejes de la comuna, como parte de las medidas preventivas para enfrentar el episodio de frío extremo pronosticado para Punta Arenas.



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