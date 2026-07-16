Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

16 de julio de 2026

FINANZAS ABIERTAS PLANTEAN NUEVOS DESAFÍOS PARA BANCOS Y ENTIDADES REGULADAS EN CHILE

La implementación del Sistema de Finanzas Abiertas exigirá mayores capacidades tecnológicas para garantizar seguridad, interoperabilidad y trazabilidad en el intercambio de datos financieros, según planteó la empresa tecnológica Nuek.

Nota_de_prensa_OpenCore_medios_v1

La implementación del Sistema de Finanzas Abiertas en Chile comienza a marcar una nueva etapa para la industria financiera. En este escenario, bancos, entidades financieras, cooperativas, emisores, aseguradoras y otros actores regulados deberán fortalecer sus capacidades tecnológicas para responder a las nuevas exigencias de interoperabilidad, seguridad y trazabilidad contempladas en el modelo de Open Finance.

De acuerdo con Nuek, compañía especializada en infraestructura de pagos y finanzas abiertas de Minsait, perteneciente a Indra Group, el principal desafío será trasladar el marco regulatorio a la operación diaria de las instituciones. Esto implica desarrollar capacidades para gestionar el intercambio de información, los consentimientos de los usuarios, la disponibilidad de los servicios y la seguridad de los datos, sin afectar la continuidad operacional.

En ese contexto, la empresa presentó Open Core, una plataforma orientada a apoyar a las entidades reguladas en la implementación de las finanzas abiertas. Según explicó Enrique Álvarez, Deputy Director de Nuek, las organizaciones que incorporen este modelo como parte de su estrategia podrán fortalecer la innovación, desarrollar nuevos servicios y establecer alianzas con otros actores del ecosistema financiero.

La compañía sostuvo que la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas representa una oportunidad para impulsar la competencia y mejorar la oferta de servicios financieros para personas y empresas. Asimismo, indicó que uno de los principales retos será integrar funciones como autenticación, gestión de consentimientos, exposición de APIs, monitoreo y cumplimiento normativo bajo una misma plataforma operativa.

Nuek afirmó que la evolución del modelo chileno será observada por otros mercados del Cono Sur, donde el desarrollo de las finanzas abiertas avanza a distintos ritmos. En ese escenario, señaló que la capacidad de las instituciones para convertir las nuevas exigencias regulatorias en servicios seguros y eficientes será un factor relevante para el desarrollo del sector financiero.


TL Julio OLM

CRECIMIENTO MODERADO DEL EMPLEO EN MAGALLANES CON MAYOR INCIDENCIA DEL EMPLEO FEMENINO Y DESAFÍOS EN CALIDAD LABORAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

5 PASOS PARA ENCONTRAR LA MEJOR HORA PARA ENVIAR EMAILS AFILIADOS

Leer Más

Identificar el mejor horario para enviar emails afiliados, optimizar el CTR y aumentar las conversiones es posible. ¿Cómo? Lee el siguiente blog y conoce el secreto.

Identificar el mejor horario para enviar emails afiliados, optimizar el CTR y aumentar las conversiones es posible. ¿Cómo? Lee el siguiente blog y conoce el secreto.

geralt-laptop-6268069_1920
nuestrospodcast
senado

SENADO INICIA VOTACIÓN EN PARTICULAR DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
Nota_de_prensa_OpenCore_medios_v1

FINANZAS ABIERTAS PLANTEAN NUEVOS DESAFÍOS PARA BANCOS Y ENTIDADES REGULADAS EN CHILE

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
LITIO

CHILE SE CONSOLIDA COMO EL TERCER PRODUCTOR MUNDIAL DE LITIO Y LIDERA LAS EXPORTACIONES DE CARBONATO E HIDRÓXIDO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
AGIAMagallanes

AGIA MAGALLANES INVITA A CONOCER EL TRABAJO DE 18 EMPRENDEDORES EN EXPOSICIÓN DEL 23 AL 25 DE JULIO EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250