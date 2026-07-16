FINANZAS ABIERTAS PLANTEAN NUEVOS DESAFÍOS PARA BANCOS Y ENTIDADES REGULADAS EN CHILE

La implementación del Sistema de Finanzas Abiertas en Chile comienza a marcar una nueva etapa para la industria financiera. En este escenario, bancos, entidades financieras, cooperativas, emisores, aseguradoras y otros actores regulados deberán fortalecer sus capacidades tecnológicas para responder a las nuevas exigencias de interoperabilidad, seguridad y trazabilidad contempladas en el modelo de Open Finance.

De acuerdo con Nuek, compañía especializada en infraestructura de pagos y finanzas abiertas de Minsait, perteneciente a Indra Group, el principal desafío será trasladar el marco regulatorio a la operación diaria de las instituciones. Esto implica desarrollar capacidades para gestionar el intercambio de información, los consentimientos de los usuarios, la disponibilidad de los servicios y la seguridad de los datos, sin afectar la continuidad operacional.

En ese contexto, la empresa presentó Open Core, una plataforma orientada a apoyar a las entidades reguladas en la implementación de las finanzas abiertas. Según explicó Enrique Álvarez, Deputy Director de Nuek, las organizaciones que incorporen este modelo como parte de su estrategia podrán fortalecer la innovación, desarrollar nuevos servicios y establecer alianzas con otros actores del ecosistema financiero.

La compañía sostuvo que la implementación del Sistema de Finanzas Abiertas representa una oportunidad para impulsar la competencia y mejorar la oferta de servicios financieros para personas y empresas. Asimismo, indicó que uno de los principales retos será integrar funciones como autenticación, gestión de consentimientos, exposición de APIs, monitoreo y cumplimiento normativo bajo una misma plataforma operativa.

Nuek afirmó que la evolución del modelo chileno será observada por otros mercados del Cono Sur, donde el desarrollo de las finanzas abiertas avanza a distintos ritmos. En ese escenario, señaló que la capacidad de las instituciones para convertir las nuevas exigencias regulatorias en servicios seguros y eficientes será un factor relevante para el desarrollo del sector financiero.



