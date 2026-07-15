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15 de julio de 2026

FUNDACIÓN EDUCACIONAL OPORTUNIDAD ADVIERTE QUE EL AUSENTISMO EN EDUCACIÓN INICIAL IMPACTA EL APRENDIZAJE HASTA CINCO AÑOS DESPUÉS

Buenos días región

fundacioneducacionaloportunidad

La importancia de la asistencia regular a clases durante la educación inicial fue el principal tema abordado este martes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde la asesora técnica de asistencia de Fundación Educacional Oportunidad, Rayén Carnot, explicó las consecuencias que tiene el ausentismo crónico temprano en el desarrollo de niños y niñas, haciendo un llamado a las familias a priorizar la asistencia desde los primeros años de formación.

Durante la entrevista, Carnot explicó que Fundación Educacional Oportunidad lleva más de dos décadas trabajando para fortalecer la educación inicial mediante distintas iniciativas orientadas a docentes, equipos directivos y sostenedores.

"Nosotros como fundación llevamos más de 20 años trabajando, entregando herramientas y metodologías para los docentes, los directivos y los sostenedores de establecimientos educacionales enfocados en educación inicial. Lo que queremos lograr es, de alguna manera, reducir las brechas que lamentablemente existen en la inequidad de este país a través del fortalecimiento de la educación inicial", señaló.

La profesional explicó que la institución desarrolla tres programas principales: We Learn, enfocado en la enseñanza temprana del inglés; Un Buen Comienzo, orientado al fortalecimiento del lenguaje en prekínder y kínder; y el Programa de Asistencia, cuyo objetivo es promover la asistencia permanente a clases en educación parvularia.

Según indicó, este último programa actualmente alcanza al 10% de la matrícula nacional de educación parvularia, trabajando con establecimientos dependientes de municipios, Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), JUNJI e Integra.

Uno de los principales conceptos abordados fue el ausentismo crónico temprano, definido como la inasistencia superior al 10% del calendario escolar.

"Los niños no deberían faltar más de 18 o 20 días al año para no tener esta pérdida de aprendizajes y de habilidades de aprendizaje en los primeros años. Lo que transmitimos es que queremos lograr que el mayor porcentaje de niños asistan el 90% o más de los días para que no se pierda ninguna oportunidad de desarrollar estas habilidades", explicó.

Carnot sostuvo que diversas investigaciones nacionales e internacionales evidencian que las consecuencias de este fenómeno pueden extenderse durante varios años.

"Los niños que presentan ausentismo crónico temprano, es decir, en prekínder, que faltan más del 10% de los días totales de clases, tienen menores porcentajes en las pruebas Simce de segundo y cuarto básico. Esto quiere decir que el ausentismo crónico temprano tiene un efecto que dura hasta cuatro años posteriores desde que se instala en la educación inicial", afirmó.

Asimismo, detalló que las inasistencias frecuentes afectan múltiples áreas del desarrollo.

"Los niños tienen menor adquisición de habilidades del lenguaje, les cuesta más después en primero básico todo el proceso de lectoescritura, tienen menor adquisición de habilidades matemáticas, hay una menor adquisición de habilidades de autorregulación y también es un indicador muy importante de deserción escolar futura", puntualizó.

Respecto al escenario posterior a la pandemia, la especialista indicó que la educación parvularia continúa registrando los índices más altos de inasistencia del sistema educativo.

"Siempre el indicador histórico de asistencia más bajo es el nivel de educación inicial. Esto se fortaleció con la pandemia y sigue siendo un tema que hay que poner sobre el tapete, porque la asistencia en estos niveles no es obligatoria y todavía existe un problema de concientización sobre la importancia de asistir a la educación inicial", manifestó.

En esa línea, advirtió que persiste la percepción errónea de que los jardines infantiles cumplen únicamente un rol de cuidado.

"Muchas veces la gente dice: 'No importa, los niños solo van a jugar'. Nosotros queremos transmitir que hay toda una estructura, un currículum que trabajan las educadoras y las técnicas con los niños y niñas, donde fortalecen estas habilidades de aprendizaje a través del juego. Los niños van creando habilidades que son tan necesarias para que después tengan trayectorias educativas positivas en el futuro", enfatizó.

Carnot también destacó que la asistencia no solo influye en los aprendizajes académicos, sino también en el desarrollo socioemocional.



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