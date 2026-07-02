SANTO TOMÁS REALIZARÁ JORNADA GRATUITA SOBRE COMPOSTAJE Y FONDOS CONCURSABLES ABIERTA A LA COMUNIDAD

El próximo sábado 4 de julio, a partir de las 15:30 horas, se desarrollarán un taller práctico de compostaje más la asistencia de fondos concursables relacionadas al medio ambiente en la sede de la Junta de Vecinos N.° 10, ubicada en Teniente Serrano N.° 0294, Barrio Prat. La jornada contará con la participación de Jonathan Donaide, encargado de Economía Circular y Gestión de Residuos de la Seremi del Medio Ambiente, quien guiará la actividad práctica de compostaje.



La actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, busca entregar herramientas prácticas para el cuidado del medio ambiente y el fortalecimiento de las organizaciones sociales, mediante la participación de las carreras de Servicio Social y Técnico en Gestión en Medio Ambiente. Esta iniciativa forma parte de un Proyecto Emblemático de Vinculación con el Medio y tiene como propósito fortalecer el trabajo colaborativo entre la institución y la comunidad, promoviendo el intercambio de conocimientos y el desarrollo de iniciativas con impacto local.



Durante la jornada se realizarán dos instancias principales. La primera corresponde a un taller de compostaje, donde las y los asistentes podrán conocer la importancia de esta práctica, su funcionamiento y los beneficios que aporta al reducir la cantidad de residuos orgánicos y contribuir a la disminución de los gases de efecto invernadero.



En una segunda instancia, se entregará orientación sobre fondos concursables disponibles para organizaciones comunitarias, abordando las principales alternativas de financiamiento y los requisitos generales para postular a proyectos que contribuyan al desarrollo de los barrios.



La directora del Área de Ciencias Sociales de Santo Tomás Punta Arenas, Marcela Gacitúa, explicó que la iniciativa busca "fortalecer la vinculación bidireccional entre estudiantes y la comunidad, generando espacios donde el aprendizaje se transforme en un aporte concreto para las organizaciones y sus vecinos".



Por su parte, la coordinadora de Vinculación con el Medio y Egresados, Gisela Dietert, destacó que esta actividad permitirá a las personas adquirir herramientas sencillas para gestionar de mejor manera los residuos orgánicos del hogar, además de conocer oportunidades de financiamiento para impulsar proyectos sustentables en sus comunidades.



La coordinadora recalcó que la invitación está dirigida a toda la comunidad interesada en incorporar prácticas responsables con el medio ambiente y conocer alternativas para fortalecer el trabajo comunitario, demostrando que pequeñas acciones pueden generar grandes cambios en beneficio del entorno.



