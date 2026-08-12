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12 de agosto de 2026

SEREMI DE EDUCACIÓN Y DIRECTORA REGIONAL DE JUNAEB SUPERVISAN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO

En Magallanes, Junaeb entrega diariamente más de 30 mil raciones de alimentación, considerando desayunos, almuerzos y terceras colaciones.

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En el marco del seguimiento permanente a los servicios que se entregan a las comunidades educativas, el secretario regional ministerial de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Raúl Alvarado, junto a la directora regional de Junaeb, Natacha Carrasco, visitó el Instituto Superior de Comercio (INSUCO) para conocer en terreno el funcionamiento del servicio de alimentación y compartir el horario de almuerzo junto a estudiantes del establecimiento.
Durante la visita, las autoridades recorrieron los espacios destinados al servicio de alimentación, conocieron el proceso de entrega de las raciones y conversaron con integrantes de la comunidad educativa respecto del funcionamiento del comedor y la asistencia de estudiantes a este servicio.

 
La jornada permitió poner en valor el trabajo que se desarrolla en los establecimientos educacionales para garantizar una alimentación adecuada y nutritiva. En la Región de Magallanes, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas entrega diariamente más de 30.000 raciones de alimentación, desde Puerto Edén a Cabo de Hornos, considerando los servicios de desayuno, almuerzo y tercera colación, beneficiando a estudiantes de distintos establecimientos de la región.

 
Durante la visita, el Seremi José Raúl Alvarado y la directora regional de Junaeb, Natacha Carrasco, compartieron el almuerzo junto a estudiantes del INSUCO. El menú de la jornada —altamente valorado por el Seremi— contempló guiso de lentejas, ensalada de betarraga y una naranja de postre.

 
Las lentejas constituyen una importante fuente de proteínas vegetales, hierro y fibra, mientras que la betarraga aporta vitaminas, minerales y ácido fólico. A esto se suma la naranja, fruta rica en vitamina C, que complementa nutricionalmente la preparación.

 
La jornada permitió, además, relevar el compromiso con una alimentación variada y saludable, considerando que el establecimiento contempla al menos un día a la semana una alimentación basada en plantas, promoviendo hábitos alimentarios saludables entre sus estudiantes.

 
Al finalizar la actividad, la directora del Instituto Superior de Comercio, Ivonne Hermosilla, agradeció la visita de las autoridades, destacando la importancia de que el Seremi de Educación y Junaeb conozcan directamente la realidad del establecimiento y expresando su agradecimiento por la preocupación y el seguimiento que existe respecto de la alimentación que diariamente reciben sus estudiantes.

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