TABSA SORPRENDE A NIÑOS EN SU DÍA A BORDO DEL FERRY PATHAGON

Con una grata sorpresa se encontraron los niños que este domingo 9 de agosto viajaron a bordo del ferry Pathagon de TABSA. En la ruta que une Punta Arenas con Porvenir, los pequeños pasajeros disfrutaron de la compañía de la mascota de la empresa, Capitán Piwi.

El propósito era celebrar el Día del Niño junto a los pasajeros más pequeños y sus familias, a quienes la tripulación del Pathagon les otorgó un chocolate caliente, un brownie y un pingüino de peluche de obsequio.

De esta forma, la empresa entregó un afectuoso saludo a los pequeños que viajaron con TABSA y, a través de ellos, a todos los niños de la región en su día.