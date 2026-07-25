TABSA TRASLADA A 75 BAÑISTAS PARA PARTICIPAR EN EL CHAPUZÓN AUSTRAL DE PUERTO WILLIAMS

Un total de 75 bañistas viajarán entre Punta Arenas y Puerto Williams gracias a un concurso realizado por TABSA, con el objetivo de participar en la novena versión del Chapuzón Austral, que se desarrollará este domingo 26 de julio, a las 12:00 horas, en las aguas del canal Beagle. Los participantes provienen de distintas comunas de Magallanes, además de otras ciudades de Chile y del extranjero.

El subgerente de Conectividad y Servicio al Cliente de TABSA, Sebastián Timis, explicó que la iniciativa busca apoyar el desarrollo de esta actividad invernal y facilitar la llegada de participantes a la isla Navarino. Agregó que, tras la experiencia del año pasado, la empresa decidió repetir el concurso para contribuir a la difusión de Puerto Williams y los canales australes.

Entre los viajeros se encuentran personas de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir e incluso un participante oriundo de Ecuador. También participará el influencer magallánico Darwin Davet, quien anunció que realizará su primer chapuzón en las aguas del canal Beagle y compartirá la experiencia a través de sus redes sociales.

Los asistentes destacaron la oportunidad de viajar gracias al concurso, mientras que la nadadora de aguas abiertas Pierina Reyes entregó recomendaciones para quienes participarán por primera vez, entre ellas realizar un calentamiento previo y evitar permanecer más de cinco minutos en el agua si no se cuenta con experiencia en este tipo de actividades.





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