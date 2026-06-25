CHAPUZÓN DEL ESTRECHO ALISTA ENTREGA DE KITS PARA PARTICIPANTES

Con la expectativa de reunir a cerca de 7.000 participantes, la Municipalidad de Punta Arenas inició la cuenta regresiva para una nueva edición del Chapuzón del Estrecho de Magallanes, una de las actividades más convocantes de las Invernadas 2026, que se realizará este sábado 27 de junio en la Costanera del Estrecho, sector de las letras de la ciudad.

Para asegurar un desarrollo ordenado y seguro de la jornada, la administración comunal recordó que la entrega de kits para los inscritos se efectuará este miércoles 25 y jueves 26 de junio, entre las 10:00 y las 17:00 horas, mientras que el sábado 27 se realizará una última jornada de retiro entre las 10:00 y las 14:00 horas, en el mismo lugar donde se desarrollará la actividad.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el alto interés que ha generado esta versión del evento y el importante impacto que tiene para la ciudad. "Estamos muy contentos porque proyectamos una participación cercana a las 7.000 personas. Solo durante las últimas horas se han inscrito más de 400 nuevos participantes, lo que demuestra el entusiasmo que genera esta actividad. Además, una gran parte de quienes nos visitan provienen de otras ciudades y países, lo que representa un importante impulso para el turismo local", señaló.

La autoridad explicó que el kit de participación incluye una pulsera identificatoria, elemento indispensable para ingresar al sector de lanzamiento. "Queremos que todo se desarrolle de manera ordenada, tal como ha ocurrido en años anteriores. Por eso es fundamental que quienes retiren su kit lleguen el sábado con su pulsera puesta, ya que será el requisito para acceder al perímetro habilitado para el ingreso al agua", indicó.

El operativo de seguridad contempla la participación de la Armada de Chile, Carabineros, Bomberos, personal de Seguridad Pública Municipal, ambulancias, salvavidas y equipos de apoyo especializados. Según la organización, el ingreso al perímetro comenzará a las 14:30 horas y el lanzamiento al Estrecho está programado para las 15:30 horas, tras el tradicional calentamiento previo.

De acuerdo con el encargado de Eventos de la Municipalidad, Javier Biskupovic, la convocatoria continúa creciendo tanto a nivel local como internacional. "Actualmente contamos con inscritos provenientes de 11 países. Nuestros vecinos argentinos son quienes tienen la mayor representación, especialmente desde Río Gallegos y Río Grande, con cerca de 150 participantes, cifra que aún podría aumentar durante los próximos días", explicó.

El funcionario municipal agregó que la recomendación principal es retirar el kit con anticipación y acudir preparados para la actividad. "Para evitar aglomeraciones en los accesos, pedimos a los participantes llegar con su pulsera ya instalada. Tendremos dos puntos de ingreso al perímetro y esperamos que las personas lleguen listas para participar, facilitando así el flujo y la seguridad de todos", sostuvo.

Entre las historias que marcarán esta edición destaca la participación de una vecina de Punta Arenas de 92 años, además de otras cinco personas cuyas edades fluctúan entre los 85 y 90 años, quienes se sumarán al desafío de ingresar a las aguas del Estrecho de Magallanes.

El retiro de kits cuenta con el apoyo de Blumar, empresa que nuevamente se sumó a la organización de la actividad. Su representante, Trinidad Amézaga, valoró la importancia de esta tradición para la comunidad. "Estamos muy felices de ser parte una vez más de una de las actividades más importantes de las Invernadas. Durante los días de entrega estaremos acompañando a los participantes con distintas sorpresas. El kit incluye un morral, la polera oficial y la pulsera identificatoria, y este año hemos considerado 8.000 unidades para quienes se sumen a la experiencia", señaló.

A esta colaboración se suma Cervecería Austral, que en esta oportunidad aprovechará la instancia para presentar una nueva edición de su tradicional lata Carnaval. "Para nosotros es muy importante participar en actividades que representan la identidad regional. Este año además celebramos los 130 años de Cervecería Austral y lanzamos una edición aniversario de nuestra lata Carnaval. Al igual que en años anteriores, las primeras personas que retiren sus kits recibirán una de estas latas conmemorativas", comentó Luis Felipe Meza, subgerente de Ventas de Comercial Patagona.

Tras el lanzamiento, los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo artístico a cargo del grupo regional Sensations, además de chocolate caliente para los participantes, gracias al apoyo del Ejército de Chile.