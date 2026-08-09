Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO-336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

9 de agosto de 2026

PDI DETIENE A 12 PERSONAS Y FISCALIZA A 61 EXTRANJEROS EN OPERATIVO DESARROLLADO EN MAGALLANES

Detectives de distintas unidades de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena realizaron fiscalizaciones y controles orientados a ubicar a personas con órdenes de detención vigentes y verificar la situación migratoria de ciudadanos extranjeros.

fiscalización

Durante el operativo, detectives de Migraciones y Policía Internacional fiscalizaron a 61 ciudadanos extranjeros. De ellos, 11 fueron denunciados ante el Servicio Nacional de Migraciones por infringir la Ley de Migración y Extranjería. Además, un ciudadano boliviano y otro venezolano fueron notificados de una medida de expulsión.

En uno de los procedimientos, un hombre de nacionalidad colombiana fue detenido tras establecerse que mantenía una orden de detención vigente por el delito de microtráfico de drogas, emanada del Juzgado de Garantía de Tal Tal, en la Región de Antofagasta.

En total, el operativo dejó 12 personas detenidas por mantener órdenes de detención vigentes por diversos delitos. De ellas, diez eran de nacionalidad chilena y dos de nacionalidad colombiana. Todos fueron puestos a disposición de los respectivos tribunales.

Otra de las detenciones se concretó en el sector de Tres Puentes, en coordinación con personal de la Policía Marítima de las Capitanías de Puerto de Punta Arenas y Tierra del Fuego. En ese lugar, un hombre fue aprehendido por mantener una orden vigente por el delito de lesiones. El operativo se desarrolló de manera simultánea a nivel nacional y contempló acciones para ubicar a prófugos de la justicia, verificar situaciones migratorias y detectar infracciones.

PDI

PDI INVESTIGA HOMICIDIO A BORDO DE EMBARCACIÓN PESQUERA AL SUR DE PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CONTRALORÍA RESPALDA DENUNCIA DEL SENADOR KUSANOVIC POR FALTA DE COORDINACIÓN DEL MOP EN HUERTOS FAMILIARES DE PUERTO NATALES

Leer Más

El organismo contralor detectó que la Dirección de Vialidad y la Dirección de Obras Hidráulicas ejecutaron proyectos incompatibles de manera simultánea, lo que provocó daños en caminos recientemente intervenidos y la paralización de las obras por al menos 215 días.

El organismo contralor detectó que la Dirección de Vialidad y la Dirección de Obras Hidráulicas ejecutaron proyectos incompatibles de manera simultánea, lo que provocó daños en caminos recientemente intervenidos y la paralización de las obras por al menos 215 días.

Kusanovic Huertos
nuestrospodcast
berta benz

COSAS DE TU AUTO QUE NO SABÍAS QUE FUERON CREADAS POR MUJERES

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
berta benz

COSAS DE TU AUTO QUE NO SABÍAS QUE FUERON CREADAS POR MUJERES

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
AEPTO NAT LATAM 1ER VUELO INVERNAL

BLOQUE PRODUCTIVO DE ÚLTIMA ESPERANZA EXIGE INFORMACIÓN SOBRE OBRAS DEL AERÓDROMO TENIENTE JULIO GALLARDO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO-336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
casino hydra spa
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
diadelaniñez

JÓVENES TALENTOS DE MAGALLANES INSPIRAN EN EL DÍA DEL NIÑO CON HISTORIAS DE ESFUERZO, DISCIPLINA Y SUEÑOS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.