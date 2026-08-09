PDI DETIENE A 12 PERSONAS Y FISCALIZA A 61 EXTRANJEROS EN OPERATIVO DESARROLLADO EN MAGALLANES

Durante el operativo, detectives de Migraciones y Policía Internacional fiscalizaron a 61 ciudadanos extranjeros. De ellos, 11 fueron denunciados ante el Servicio Nacional de Migraciones por infringir la Ley de Migración y Extranjería. Además, un ciudadano boliviano y otro venezolano fueron notificados de una medida de expulsión.

En uno de los procedimientos, un hombre de nacionalidad colombiana fue detenido tras establecerse que mantenía una orden de detención vigente por el delito de microtráfico de drogas, emanada del Juzgado de Garantía de Tal Tal, en la Región de Antofagasta.

En total, el operativo dejó 12 personas detenidas por mantener órdenes de detención vigentes por diversos delitos. De ellas, diez eran de nacionalidad chilena y dos de nacionalidad colombiana. Todos fueron puestos a disposición de los respectivos tribunales.

Otra de las detenciones se concretó en el sector de Tres Puentes, en coordinación con personal de la Policía Marítima de las Capitanías de Puerto de Punta Arenas y Tierra del Fuego. En ese lugar, un hombre fue aprehendido por mantener una orden vigente por el delito de lesiones. El operativo se desarrolló de manera simultánea a nivel nacional y contempló acciones para ubicar a prófugos de la justicia, verificar situaciones migratorias y detectar infracciones.