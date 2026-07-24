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24 de julio de 2026

DOS SUJETOS RESULTARON DETENIDOS EN OPERATIVO INTERAGENCIAL DE LA ARMADA Y LA PDI EN TIERRA DEL FUEGO

​Este viernes, los detenidos serán puestos a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir para la respectiva audiencia de control de la detención.​

detenidos

La tarde de este jueves, personal de la Policía Marítima junto a detectives de diferentes unidades de la PDI Magallanes se desplegó en la provincia de Tierra del Fuego para realizar un operativo interagencial de fiscalización y control.

El capitán de Puerto de Tierra del Fuego, Teniente Primero Litoral Francisco Morales, comentó: "Este operativo es parte de las tareas permanentes de la Autoridad Marítima, colaborando en robustecer la seguridad en la provincia de Tierra del Fuego y la región. En esta ocasión, producto de la coordinación, planificación y trabajo operativo interagencial con personal de la PDI Punta Arenas, se logró la detención de dos personas con órdenes de detención vigentes, quienes serán puestas a disposición de la justicia."

En el sector de Bahía Chilota en Porvenir fueron detenidos dos hombres chilenos, de 32 y 59 años, quienes se desempeñaban como tripulantes de embarcaciones y eran requeridos por la justicia al mantener órdenes vigentes por los delitos de hurto y desacato, emanadas del Juzgado de Garantía de Punta Arenas.

El Comisario Alexis Castro, de la PDI Punta Arenas, indicó: "Estos operativos forman parte de un trabajo coordinado y permanente con la Autoridad Marítima, con la finalidad de ubicar y detener a prófugos de la justicia, detectar a migrantes en situación migratoria irregular e identificar eventuales delitos, contribuyendo así a fortalecer la seguridad en los distintos territorios de nuestra región".

Este viernes, los detenidos serán puestos a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir para la respectiva audiencia de control de la detención.

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