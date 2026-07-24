24 de julio de 2026
DOS SUJETOS RESULTARON DETENIDOS EN OPERATIVO INTERAGENCIAL DE LA ARMADA Y LA PDI EN TIERRA DEL FUEGO
Este viernes, los detenidos serán puestos a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir para la respectiva audiencia de control de la detención.
La tarde de este jueves, personal de la Policía Marítima junto a detectives de diferentes unidades de la PDI Magallanes se desplegó en la provincia de Tierra del Fuego para realizar un operativo interagencial de fiscalización y control.
El capitán de Puerto de Tierra del Fuego, Teniente Primero Litoral Francisco Morales, comentó: "Este operativo es parte de las tareas permanentes de la Autoridad Marítima, colaborando en robustecer la seguridad en la provincia de Tierra del Fuego y la región. En esta ocasión, producto de la coordinación, planificación y trabajo operativo interagencial con personal de la PDI Punta Arenas, se logró la detención de dos personas con órdenes de detención vigentes, quienes serán puestas a disposición de la justicia."
En el sector de Bahía Chilota en Porvenir fueron detenidos dos hombres chilenos, de 32 y 59 años, quienes se desempeñaban como tripulantes de embarcaciones y eran requeridos por la justicia al mantener órdenes vigentes por los delitos de hurto y desacato, emanadas del Juzgado de Garantía de Punta Arenas.
El Comisario Alexis Castro, de la PDI Punta Arenas, indicó: "Estos operativos forman parte de un trabajo coordinado y permanente con la Autoridad Marítima, con la finalidad de ubicar y detener a prófugos de la justicia, detectar a migrantes en situación migratoria irregular e identificar eventuales delitos, contribuyendo así a fortalecer la seguridad en los distintos territorios de nuestra región".
Este viernes, los detenidos serán puestos a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir para la respectiva audiencia de control de la detención.
La situación se originó tras la modificación introducida por el Ministerio de Salud en diciembre en los criterios para la elaboración de las bases de licitación, cambio que el Servicio de Salud recién notó en julio.
La situación se originó tras la modificación introducida por el Ministerio de Salud en diciembre en los criterios para la elaboración de las bases de licitación, cambio que el Servicio de Salud recién notó en julio.