DOS SUJETOS RESULTARON DETENIDOS EN OPERATIVO INTERAGENCIAL DE LA ARMADA Y LA PDI EN TIERRA DEL FUEGO

​La tarde de este jueves, personal de la Policía Marítima junto a detectives de ​diferentes unidades de la PDI Magallanes se desplegó en la provincia de Tierra del ​Fuego para realizar un operativo interagencial de fiscalización y control.

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​El capitán de Puerto de Tierra del Fuego, Teniente Primero Litoral Francisco Morales, ​comentó: "Este operativo es parte de las tareas permanentes de la Autoridad ​Marítima, colaborando en robustecer la seguridad en la provincia de Tierra del Fuego y la región. En esta ocasión, producto de la coordinación, planificación y trabajo ​operativo interagencial con personal de la PDI Punta Arenas, se logró la detención de ​dos personas con órdenes de detención vigentes, quienes serán puestas a disposición de la justicia."



​En el sector de Bahía Chilota en Porvenir fueron detenidos dos hombres chilenos, de 32 y 59 años, quienes se desempeñaban como tripulantes de embarcaciones y eran ​requeridos por la justicia al mantener órdenes vigentes por los delitos de hurto y desacato, emanadas del Juzgado de Garantía de Punta Arenas.



​El Comisario Alexis Castro, de la PDI Punta Arenas, indicó: "Estos operativos forman ​parte de un trabajo coordinado y permanente con la Autoridad Marítima, con la ​finalidad de ubicar y detener a prófugos de la justicia, detectar a migrantes en situación migratoria irregular e identificar eventuales delitos, contribuyendo así a ​fortalecer la seguridad en los distintos territorios de nuestra región".



​Este viernes, los detenidos serán puestos a disposición del Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir para la respectiva audiencia de control de la detención.​

