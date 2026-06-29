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29 de junio de 2026

DOS PERSONAS FUERON DETENIDAS TRAS AGREDIR A FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD MUNICIPAL EN PUNTA ARENAS

​El procedimiento se originó luego de una riña entre particulares tras un accidente de tránsito en la Población Jardín de la Patagonia. Un funcionario municipal resultó con lesiones leves.

RN 3

Un hombre y una mujer fueron detenidos por Carabineros luego de protagonizar una agresión contra funcionarios de Seguridad Pública Municipal y otras personas involucradas en un accidente de tránsito ocurrido en calle Charles Darwin, en la Población Jardín de la Patagonia, en Punta Arenas. Durante el procedimiento, un inspector municipal resultó con lesiones leves y fue trasladado al SAR Damianovic para su atención.

Según informó el municipio, el personal de Seguridad Pública acudió al lugar tras recibir un llamado a la línea 800-800-134 que alertaba sobre una riña entre conductores. Al llegar, los inspectores constataron que previamente se había registrado un accidente de tránsito y solicitaron la presencia del SAMU para atender a uno de los involucrados que presentaba una lesión en la cabeza.

De acuerdo con el director de Seguridad Pública, Carlos Sanhueza Schwarzenberg, mientras los inspectores intervenían para controlar la situación, dos personas comenzaron a agredir tanto al personal municipal como a otros participantes del incidente, por lo que fueron retenidas hasta la llegada de Carabineros. El alcalde Claudio Radonich señaló que la intervención tuvo como objetivo resguardar la seguridad de los vecinos y controlar el conflicto mientras arribaba personal policial.

Los dos involucrados, ambos adultos, fueron detenidos por Carabineros y posteriormente pasaron a control de detención por las agresiones registradas durante el procedimiento. El municipio informó que el funcionario lesionado sufrió heridas de carácter leve.


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