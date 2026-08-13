DEL LABORATORIO CHILENO AL CONTINENTE BLANCO: NANOPARTÍCULAS DE COBRE Y BACTERIAS ANTÁRTICAS BRILLAN EN EL SCAR 2026

La ciencia chilena volvió a hacerse notar en el escenario polar más exigente del planeta. En Oslo se desarrolla por estos días la 12ª Conferencia Científica Abierta del SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research), la cita bienal más importante del mundo en investigación antártica, celebrada bajo el lema "Diving into Antarctic Science: Making Waves for the Future". Entre plenarias, simposios y cientos de pósters de investigadores de todo el mundo, un trabajo nacional captó la atención de la comunidad científica internacional.

Su autor es Nicolás Flores Castañón, estudiante de Doctorado en Ciencias Biomédicas, quien presentó un póster sobre nanopartículas de cobre estabilizadas con exopolisacáridos de bacterias antárticas, investigación desarrollada en Talca. La propuesta busca aprovechar recursos nacionales provenientes de ambientes extremos —como la Antártica— para evaluar la capacidad antioxidante y antibacteriana de estos polisacáridos bacterianos, que además poseen la propiedad de estabilizar nanopartículas metálicas de cobre, un material con reconocido potencial biomédico.

"Estamos presentando ideas novedosas a partir de recursos nacionales de ambientes extremos para responder a problemáticas de la ciudadanía", resume Flores. El interés fue transversal: por su póster pasaron investigadores del Instituto Milenio BASE, académicos de distintas universidades chilenas y científicos y estudiantes de diversas partes del mundo. "El inglés ayudó muchísimo; pudimos exponer con naturalidad y responder al interés de las personas", cuenta.

La estadía en Oslo, admite, no ha estado exenta de dificultades, pero la describe como profundamente enriquecedora por la diversidad de miradas que reúne la conferencia: contaminantes antropogénicos, impacto de la huella humana, cambio climático y efecto de las especies invasoras sobre el continente blanco. La única frustración es de las buenas: la agenda desborda y "uno queda con sabor a poco" al tener que elegir entre exposiciones simultáneas o al no alcanzar a recorrer cada póster de interés.

Un eje que Flores subraya con fuerza es la divulgación científica. El "fuerte" de este año es un juego de cartas de mesa diseñado para acercar la ciencia a colegios, universidades y conferencias, y el equipo se declara abierto a compartir la experiencia en los eventos de divulgación a los que se le invite. La convicción de fondo es clara: que el conocimiento generado en y desde los ambientes extremos del país llegue efectivamente a las aulas y a la comunidad.

Detrás de esta línea de trabajo está su tutora doctoral, la Dra. Aparna Banerjee, de la Universidad Autónoma de Chile, quien lo ha guiado desde el pregrado a través de campos tan diversos como la bioinformática, la hortofruticultura y, actualmente, la microbiología extremófila, orientada al potencial antibacteriano y anticancerígeno de exopolisacáridos producidos por aislados de ambientes geotermales.

El paso por la conferencia deja en Flores una motivación concreta de cara a la próxima edición del SCAR: presentar de manera oral, sin dejar de invitar a la comunidad a revisar su póster. "Esta experiencia ha enriquecido enormemente mi comprensión del mundo científico", afirma. Entre nanopartículas de cobre, bacterias del fin del mundo y un mazo de cartas para divulgar, la ciencia chilena hace olas en la principal cita antártica del planeta, reafirmando que los ambientes extremos del país tienen mucho que aportar al conocimiento —y a la salud— de toda la comunidad.