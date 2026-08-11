DETIENEN A HOMBRE POR PRESENTAR FALSA DENUNCIA DE ROBO DE VEHÍCULO EN PUNTA ARENAS

Una investigación desarrollada por personal especializado de Carabineros permitió esclarecer una falsa denuncia por el supuesto robo de un vehículo, hecho que culminó con la detención del propio denunciante por el delito de obstrucción a la investigación.

Los hechos se registraron durante la noche del lunes 10 de agosto de 2026, cuando Carabineros recibió un comunicado radial que informaba sobre una denuncia por el robo de un vehículo motorizado. El afectado, un hombre adulto, señaló que había dejado su automóvil estacionado en la vía pública y que, al regresar, este ya no se encontraba en el lugar, motivo por el cual concurrió a estampar la denuncia.

Con los antecedentes entregados, se dispuso que personal de la Sección de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) Magallanes realizara las diligencias investigativas para establecer la dinámica de los hechos y dar con el supuesto automóvil sustraído.

Durante el desarrollo de la investigación, los funcionarios revisaron registros de cámaras de seguridad y efectuaron diversas diligencias, detectando inconsistencias en la versión entregada por el denunciante. El trabajo policial permitió establecer que la denuncia era falsa y que el vehículo nunca había sido robado.

Las indagatorias determinaron que había sido el propio denunciante quien estacionó el automóvil en un lugar distinto al señalado inicialmente. Una vez confrontado con la evidencia reunida por los investigadores, el sujeto reconoció los hechos y entregó la ubicación exacta donde se encontraba el móvil.

Posteriormente, personal policial concurrió al lugar indicado, logrando recuperar el vehículo que había sido denunciado como sustraído.

Producto de estos antecedentes, el hombre fue detenido por el delito de obstrucción a la investigación, ilícito contemplado en el artículo 269 bis del Código Penal. El imputado pasó a control de detención durante la jornada del martes 11 de agosto de 2026 ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.