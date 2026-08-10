DIPUTADO CARLOS BIANCHI ANUNCIA ENCUENTRO CLAVE SOBRE SEGURIDAD EN MAGALLANES Y EXIGE ACELERAR CONTROLES BIOMÉTRICOS

El diputado por la Región de Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, abordó esta mañana diversos temas de la contingencia nacional y regional durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde cuestionó duramente la recientemente aprobada reforma tributaria impulsada por el Gobierno, expresó su preocupación por la futura discusión del Presupuesto 2027 y adelantó anuncios en materia de seguridad para la región.

El parlamentario sostuvo que la iniciativa aprobada no corresponde a un verdadero plan de reconstrucción y aseguró que favorecerá principalmente a las grandes empresas.







"Bueno ya está. El gobierno ya logró sacar su reforma tributaria porque no es de reconstrucción. El Magallanes, de hecho, no se va a reconstruir nada para ser bien preciso y sí le va a permitir a las grandes empresas, como ya lo hemos dicho, obtener más beneficios, más rentabilidad, pagar menos impuestos. Y esto hace que Quiroz, el ministro de Hacienda, a partir de ahora tenga que buscar otros mecanismos para lograr recuperar estos 4.200 millones de dólares que por la rebaja tributaria que le ha hecho a las grandes empresas hoy día el país esa plata no la tiene".



Bianchi afirmó que su principal preocupación radica en las consecuencias que podría tener la disminución de la recaudación fiscal sobre las políticas públicas dirigidas a los sectores más vulnerables.







"Yo espero no tenga consecuencias en la eliminación de programas sociales. Porque de eso estamos hablando aquí. La postura tiene que ser bien clara en la vida. Estás con una cosa o estás con otra cosa, pero no puedes estar bien con Dios y con el diablo. La postura que yo he mantenido tiene que ver con no permitir que se eliminen programas sociales para la gente adulta mayor, para la clase media, para el 40% más vulnerable. Es permitir que las pymes, los pequeños emprendimientos puedan tener mejores posibilidades tributarias y económicas (...) pero nada de eso ha ocurrido. Esto solamente va a beneficiar a este grupo económico".





Críticas a las compensaciones por permisos ambientales



Durante la entrevista, el legislador también cuestionó una de las disposiciones de la reforma que contempla compensaciones económicas para inversionistas cuando proyectos no obtengan oportunamente autorizaciones ambientales.







"Hay un artículo de la reforma donde estos grandes inversores, estamos hablando de empresas muy grandes (...) si no se les da las autorizaciones medioambientales, perfectamente entonces hoy día con esta reforma el Estado se obliga a tener que pagarles y desembolsarles sus inversiones. Cuesta entender aquello porque ahí Chile queda de rodillas frente a estos grandes grupos económicos transnacionales".





Preocupación por el Presupuesto 2027



El diputado adelantó que la discusión presupuestaria será uno de los principales desafíos legislativos de los próximos meses, especialmente por el impacto que podría tener en las regiones.







"Partimos con la discusión presupuestaria. Dios nos pille a todos confesados porque yo espero que haya crecimiento del gasto público en cuanto a todos los programas y temas que tenemos que enfrentar, especialmente en salud, especialmente en temas habitacionales, de vivienda. Se habla que puede crecer un 0 o hasta un 1% el presupuesto para el año 2027. Eso va a ser una batalla muy compleja".



Agregó que pondrá especial atención a los recursos destinados a Magallanes.







"Voy a tener que ver mucho en el detalle, especialmente para Magallanes, lo que tiene que ver con la salud, vivienda, inversiones de obras portuarias, el Gobierno Regional y los municipios. Si la gente cree que eso no va a tener impacto, está equivocada porque sí va a tener impacto y esa es la pelea que tenemos que dar".





Proyecto para eliminar el doble cobro del 7% de salud



Otro de los temas abordados fue la reforma constitucional que impulsa para terminar con el doble descuento del 7% de salud que afecta a pensionados que continúan trabajando.







"Son muchos los pensionados, más de un millón, que están trabajando habiéndose pensionado. Se les hace un doble cobro del 7% de salud. El empleador le tiene que descontar legalmente el 7% y también se lo descuenta el sistema donde esté pensionado. Pasa lo mismo con la persona que es viuda y le cobran de la pensión que recibe de su marido fallecido el 7% de salud de una persona que está fallecida. O sea, el sistema es muy perverso y lo que hicimos fue presentar una reforma constitucional para tratar de revertir esto".





Seguridad: anuncia encuentro nacional en Magallanes



Respecto de la seguridad pública, Bianchi valoró que el Ejecutivo haya puesto el tema como una prioridad, aunque enfatizó que la Región de Magallanes requiere medidas específicas debido a su condición geográfica.

En ese contexto, adelantó que durante la próxima semana se realizará un importante encuentro en la región con autoridades nacionales e internacionales.







"La próxima semana va a ocurrir un hecho tremendamente relevante en la Región de Magallanes. Llega el ministro de Seguridad, llega el director general de Carabineros, llegan las más altas autoridades en esta materia a un encuentro que va a poner la seguridad de Chile, pero especialmente de Magallanes, en un tapete muy importante. Además llega un experto de rango mundial con un proyecto en materia de seguridad que tiene que ver no solo con la seguridad de los barrios, sino también con la seguridad del Estrecho de Magallanes a futuro".





Insiste en controles biométricos y lista de pasajeros



El parlamentario reiteró además la necesidad de implementar definitivamente los controles biométricos y el registro de pasajeros en los accesos a la región.







"Primero costó hacer la ley de la República. Ha costado mucho implementarla porque hay un Estado que está a un kilómetro por hora mientras los delincuentes andan a mil kilómetros por hora. Eso se va a implementar, pero se van a hacer anuncios muy relevantes la próxima semana. Vamos a seguir pidiéndole a la PDI que cuanto antes implemente el mecanismo de los controles biométricos, los listados de pasajeros. Basta ya de excusas (...). Por nuestra condición de isla podríamos tener mejores controles para los ingresos y nos estamos perdiendo eso. Sigue entrando gente con prontuario, gente que escapa de la justicia, extranjeros indocumentados siguen entrando a nuestra región y nadie hace nada".





Buses para Puerto Natales



Al finalizar la entrevista, Bianchi informó que recibió una comunicación desde el Ministerio de Transportes respecto a la llegada de nuevos buses para Puerto Natales.







"Ya tengo, me llamaron del Ministerio de Transportes y el día 15 o 20 y algo de septiembre estarían llegando buses para Puerto Natales, cosa también que ha costado muchísimo (...) espero que eso permita mejorar todo lo que tiene que ver con el tránsito en Puerto Natales".



