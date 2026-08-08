8 de agosto de 2026
WALTER CONTRERAS LLEGA POR PRIMERA VEZ A PUNTA ARENAS PARA CELEBRAR LOS 20 AÑOS DE “LA CARPA DEL DIABLO”
El conductor del programa de poesía y rock de Radio Futuro se presentará este sábado 8 de agosto en Punta Arenas, en una jornada que también contará con tributos al grunge y al rock clásico a cargo de músicos regionales.
Este sábado 8 de agosto, Punta Arenas recibirá por primera vez a Walter Contreras, conductor de “La Carpa del Diablo”, programa de poesía, música y cultura rock de Radio Futuro, que durante este 2026 conmemora 20 años de trayectoria.
La presentación se realizará en el marco de la celebración de las dos décadas del espacio radial, que combina música, poesía, relatos y distintas expresiones vinculadas a la cultura rock. Para Contreras, la jornada tendrá además un carácter especial al tratarse de su primera presentación en la capital de Magallanes.
El espectáculo contará también con la participación de agrupaciones regionales. Vitalogy abrirá la jornada con un tributo al grunge en formato unplugged, mientras que Machine Head realizará un recorrido por clásicos del rock, con canciones asociadas a bandas y artistas como Deep Purple, Led Zeppelin y Jimi Hendrix.
La actividad se desarrollará en Av. Colón 1167, Punta Arenas, y las entradas se encuentran disponibles a través de Toliv. La jornada es impulsada por producción independiente magallánica y busca reunir al público local en torno a la música y la cultura rock.
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El tribunal de alzada rechazó el recurso de apelación presentado contra la resolución que había desestimado la imposición de cautelares a la exalcaldesa de Puerto Natales, investigada por presunta apropiación indebida de cotizaciones previsionales y de salud.