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7 de agosto de 2026

LA ANTÁRTICA SE LEE: "CUENTOS ANTÁRTICOS Y ALGO MÁS" LLEGA A LAS AULAS MAGALLÁNICAS

La iniciativa tiene un valor especial en Magallanes, región que es la puerta de entrada de Chile a la Antártica y desde donde se despliega buena parte del quehacer nacional en el continente.

Presentación Libro Cuentos Antárticos y Algo más 4

Un continente hecho de hielo, viento y silencio de siglos también puede contarse con palabras. Eso es lo que propone "Cuentos Antárticos y algo más", el libro infantil que el pasado 5 de agosto fue presentado en el Centro de Recursos de Aprendizaje de la Escuela Hernando de Magallanes, en una jornada que reunió a estudiantes, autoridades y autores en torno a la historia del Territorio Chileno Antártico. La obra fue comentada por el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo, junto a uno de sus coautores, el historiador Francisco Sánchez.

Cinco cuentos para descubrir el continente blanco

El libro reúne cinco relatos que combinan la ficción con hechos históricos de la Antártica chilena, finamente ilustrados en acuarela, y está pensado para que las niñas y niños de todo Chile conozcan la historia, los personajes y las labores que el país desarrolla en tan australes territorios. Una puerta de entrada amable y colorida a un mundo que la mayoría imagina, pero pocos habitan.

La iniciativa tiene un valor especial en Magallanes, región que es la puerta de entrada de Chile a la Antártica y desde donde se despliega buena parte del quehacer nacional en el continente. Acercar esa historia a las nuevas generaciones, desde la propia escuela y con un lenguaje cercano, es también una forma de fortalecer la identidad austral y el sentido de pertenencia respecto de un territorio que forma parte esencial del país.

Durante la presentación, el seremi Rodrigo Bravo valoró el aporte de la publicación señalando que "esta obra viene a llenar un importante vacío, entregando mediante cuentos infantiles finamente ilustrados por acuarelas, dando a conocer antecedentes claves para conocer y valorar la importancia del Territorio Chileno Antártico". La actividad ya había tenido un primer capítulo el 30 de julio, con su lanzamiento en el Café del Stretto de Punta Arenas.

Estudiantes que preguntan y proponen

Lejos de ser un acto protocolar, la jornada se transformó en una conversación. Los estudiantes de séptimo básico realizaron preguntas y plantearon ideas, manteniendo un diálogo fluido con el escritor y con la autoridad de gobierno. La curiosidad de los más jóvenes marcó el ritmo del encuentro y confirmó que, contada a través de historias, la Antártica deja de ser un concepto lejano para volverse parte del imaginario de la infancia magallánica.

Una creación hecha entre muchas manos

El historiador Francisco Sánchez destacó el carácter colectivo del proyecto. "Este libro fue escrito gracias a la colaboración de muchas personas", relató, entre ellas la periodista científica María Pastora Sandoval y el profesor de literatura Miguel Pinchera, quien —junto a alumnos de segundo medio del Liceo Bicentenario James Mundel de Cholchol— ayudó a pulir estos cuentos pensados para niños de todo el país. Las acuarelas que dan vida a la obra son del profesor de la Universidad de Playa Ancha Felipe Vergara. Al cierre, Sánchez hizo entrega del emblema del programa "Embajadores Antárticos", en reconocimiento al establecimiento y a su interés por conocer el continente blanco.

Gratis para todos y rumbo a Oslo

Uno de los grandes atractivos de la obra es que está disponible para descarga gratuita, en castellano e inglés, en el sitio web www.miradorantartico.com, de modo que cualquier persona pueda acceder a estos relatos sin costo alguno, esté donde esté. Y su viaje no termina en Magallanes: "Cuentos Antárticos y algo más" será presentado el próximo 14 de agosto en la Open Science Conference del SCAR 2026, en Oslo, Noruega —uno de los principales encuentros científicos antárticos del mundo, organizado por el Instituto Polar Noruego—, donde los autores expondrán en mesas dedicadas a las expediciones antárticas de Chile y a los modelos educativos para comprender la Antártica. Así, una historia nacida en el aula magallánica cruzará el planeta para llevar la voz de Chile, y la de sus niñas y niños, al debate global sobre el futuro del continente blanco.

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