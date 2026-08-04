SEREMI DE GOBIERNO DESTACA APROBACIÓN DEL CORE QUE DA PASO A LA ADJUDICACIÓN DEL FONDO DE MEDIOS 2026

El Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena aprobó este martes 4 de agosto la propuesta de adjudicación del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social (FFMCS) 2026, dando paso a la adjudicación definitiva de los proyectos que recibirán financiamiento en la región.



En esta convocatoria fueron evaluadas 28 iniciativas presentadas por medios de comunicación de las cuatro provincias de Magallanes, de las cuales 24 resultaron adjudicadas, por un monto total de $99.317.830.



La propuesta fue aprobada por el Consejo Regional con 11 votos a favor de los consejeros Antonio Bradasic Sillard, Arturo Díaz Valderrama, Jorge Flies Añón, Patricio Gamín Bustamante, José Paredes Soto, Juan Morano Cornejo, Nano Soto Muñoz, Rodolfo Cárdenas Alvarado, Roxana Gallardo Concha, Víctor Pérez Santana y Ximena Montaña Velásquez; un voto en contra del consejero Robert Weissohn y tres abstenciones de los consejeros Andrés López España, Max Salas Illanes y Rodolfo Arecheta Baleta.



Con la aprobación del CORE, el proceso continuará con la emisión de las resoluciones de adjudicación y la suscripción de los respectivos convenios, trámite que deberá concretarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la adjudicación, para posteriormente avanzar hacia la transferencia de los recursos a las iniciativas seleccionadas.



El Seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría, valoró la aprobación entregada por el Consejo Regional y destacó que este fondo constituye una herramienta concreta para fortalecer el trabajo de los medios de comunicación de la región.

"La aprobación del Consejo Regional representa un paso muy importante para concretar la entrega de estos recursos, que son ampliamente valorados por los medios de comunicación de Magallanes. Este fondo fortalece el trabajo periodístico, impulsa la generación de contenidos de interés público y contribuye al pluralismo informativo, permitiendo además que medios de las cuatro provincias desarrollen proyectos con un fuerte sello territorial y en beneficio de sus comunidades", señaló el Seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría.



El Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, impulsado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, tiene como objetivo fortalecer el pluralismo, promover la descentralización de la información y respaldar el trabajo de los medios regionales, provinciales y comunales, reconociendo el rol fundamental que cumplen en la difusión de contenidos de interés público, la identidad territorial y el fortalecimiento de la democracia.



Con este nuevo hito, el Fondo de Medios 2026 entra en su etapa final, avanzando hacia la formalización de la adjudicación y la posterior entrega de recursos a las 24 iniciativas beneficiadas, las que contribuirán a fortalecer la labor informativa y comunicacional en toda la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.



